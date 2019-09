Elbukott Tarlós futásterve

Maraton, félmaraton, Vivicittá, éjszakai futás, fejlámpás „hegyezés”, szigetfutás, bizalomfutás bekötött szemmel, nemzeti futás – ilyen és sok hasonló rendezvénnyel találkozhattak az utóbbi hónapokban azok a fővárosiak, akik vagy részt vettek a sporteseményeken, vagy közlekedőként „botlottak bele” a rendezvényeket kísérő lezárásokba. A meglepetés a legtöbb esetben a hét végén érte az autósokat, akiknek egy része feltehetően azzal a nyugalommal ült a volán mögé, hogy a hétköznapi zsúfoltságot elkerülheti. Tévedtek. Aligha akad olyan budapesti autós, aki ne araszolt volna már dugóban szombaton vagy vasárnap a futóversenyek közelében. Épp ezt felismerve tett ígértet tavasszal Tarlós István főpolgármester arra, hogy kordában tartják a hasonló rendezvényeket. Ígérete azonban pár hónap alatt elbukott, miközben a NER betette a lábát erre a területre (is).

Az elmúlt fél évben Budapesten csaknem fél tucat olyan futóversenyt rendeztek, amely miatt nagyobb területet vagy forgalmasabb helyszíneket kellett lezárni a közlekedők elől – derült ki lapunk összesítéséből. A legutóbbi ilyen esemény múlt vasárnap volt; a Wizz Air Budapest félmaraton forgatta fel alaposan a városi közlekedést. Az eseményt jelentős forgalomkorlátozások kísérték, a közösségi közlekedés járatai – a hivatalos terminológia szerint – „a megszokottól eltérően közlekedtek”. Maga a Budapesti Közlekedési Központ jó előre felhívta a figyelmet, hogy a futóverseny miatt szakaszosan és időszakosan lezárják egyebek között a budai és a pesti alsó rakpartot, a Szabadság hidat és az óbudai Árpád fejedelem útját. A forgalom elől már előző este elzárták a Pázmány Péter sétányt, majd ez kiegészült más korlátozásokkal. Két szakaszra osztva közlekedett a 2-es villamos, másfelé ment kilenc buszjárat és két troli.

Pedig a szűk fél évvel ezelőtti ígéretek nem erről szóltak. Április elején Tarlós István főpolgármester azt mondta az Inforádióban – amikor a Red Bull Air Race lefújását is bejelentette –, hogy a kiemelt 3-4 futóversenynél nem lesz több a jövőben a fővárosban. „Az már most véget ért, hogy hetente, kéthetente, három hetente jó időben a legelképesztőbb helyeken városi futóversenyek legyenek. Mert ezt a budapestiek többsége a mérések szerint nem támogatja”. Majd hozzátette: lehet, hogy a támogatók hangosabbak, de sokszor előfordul, hogy a kisebbség a hangosabb.

A bejelentés után, április közepén jött a Vivicittá verseny, ami régóta megrendezett esemény lévén még bőven belefért volna az említett 3-4 alkalomba. Alig egy hónappal később, május 12-én aztán újabb rendezvény borzolta a vasárnapi közlekedők idegeit: a fő közlekedési útvonalakat megint csak lezárták időszakosan a 15 év – 15 km elnevezésű futóverseny miatt.

Bár helyi versenyekből több tucatot rendeznek a fővárosban egy évben, a nagy tömegrendezvények ritkításának szándéka egyértelműnek tűnt. Ehhez képest júniusban a Nemzeti Futóverseny résztvevői miatt zárták le a Hősök terét és az Andrássy út egy szakaszát. Az esemény honlapján hirdette: „Magyarország egyik legkülönlegesebb futóversenye megérkezett: ezentúl minden évben eldől, ki lesz a Nemzet Futója. A versenyzők páratlan környezetben, Budapest szívében, a világörökség részének számító Andrássy úton, valamint a Hősök terén, és Dózsa György úton tehetik próbára magukat”. Augusztusban a többi között éjszakai futóverseny volt a Vár és a Lánchíd térségében, a szeptembert pedig az említett Wizz Air Budapest félmaratonon kívül a hónap végére kiírt maratonfutás teszi színesebbé és nehezebben járhatóvá – az útvonal ez utóbbi esetében is érinti majd a rakpartokat és legalább három hidat. „Igazi városnézés futólépésben: világörökségi helyszínek, Duna-hidak, Gellért-hegy, Budai Vár, Parlament, Margitsziget, nemzetközi mezőny, felejthetetlen élmény!” – áll az esemény beharangozójában.

A futóversenyek kétségkívül hasznos, az egészséges életmódot népszerűsítő, tömegeket vonzó események, az viszont már kevésbé érthető, hogy a kiemelt versenyeket miért a főváros központi helyszínein rendezik. A közlekedők bosszúsága mellett ugyanis nem biztos, hogy egészséges a dugóban várakozó autók mellett futni, vagy épp azokon a rakparti szakaszokon, ahol a Levegő Munkacsoport, az aHang és a Greenpeace nemrég közzétett mérései szerint jóval több a nitrogén-dioxid, mint a forgalmas Erzsébet téren vagy Széna téren. (A szennyezésért feltételezhetően az elavult hajók felelősek).

A kiemelt futóversenyek számának leszorítását minden bizonnyal jócskán megnehezíti, hogy NER-közeli üzleti körök is színre léptek. Nemrég Rogán Antal miniszter felesége, Rogán Cecília szállt be a futás-bizniszbe. A HVG májusban írt arról, hogy sportrendezvényeket védetett le Rogán Cecília, akinek nevén három védjegybejelentés is érkezett a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalába. A FitBalance Kids, a FitBalance Gasztrofesztivál és a már említett N Nemzeti Futóverseny nevet, illetve az utóbbi esetében a logót is kizárólagosan szeretné birtokolni az üzletasszony – írták. Az eredeti hírek szerint a Fitbalance sport- és életmódszolgáltatót a Nakama&Partners nevű cégükön keresztül szerezte meg Rogán Cecília és barátnője, Sarka Kata. A cégbírósági bejegyzésekben azonban ennek nem látszik közvetlen nyoma, a név levédetésénél sem cég szerepel tulajdonosként, hanem Rogán Antal miniszter feleségének a neve. Később pedig az is kiderült, hogy állami cégek több száz millióval támogatták Rogán Cecília és Sarka Kata közös cégének sportrendezvényeit. Ilyen körülmények között pedig elég kilátástalannak tűnik a budapesti futóversenyek számának mederben tartása.