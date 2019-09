Sose lepi dermedt álom

Egy magyar származású német reneszánsz festőről elnevezett út, apácák nevelőintézete, a rendszerváltás előtt pártfőiskola, és a XXI. századi Budapest egyik alternatív közösségi tere a Városliget szélén – a Dürer Kert sokszor szürreális valósága megengedi az idő- és térbeli kalandozást.

A klub és kertje az Ajtósi Dürer soron található, a nagy hírű Szent István Gimnázium mellett. Az utca névadója az egyik leghíresebb magyar származású reneszánsz festőművész – derült ki tizenegy évvel ezelőtt azok számára, akik ott voltak névtábla-avatón. Albrecht Dürer, a reneszánsz festészet kiemelkedő alakjának édesapja a Gyula melletti Ajtósról származott, a község németesített nevét (Türer) nemesi előnévként használta a család. A művész a németországi Nürnbergben született 1471-ben, és ott is halt meg 57 évesen – magyarázta Kéri György, a kerület művészeti szakreferense még 2008-ban. Abban az évben, amikor az Ajtósi Dürer sor 19-21. alatti több mint 35 ezer négyzetméteres területen megalakult a hazai underground később kultikussá váló klubja, a Dürer Kert. Az ideológiailag változatos múltú helyen – ott kapott helyet a XIX. századi párizsi Sacré Coeur apácái által nyitott iskola és nevelőintézet, majd az MSZMP főiskolája, ahol a legendák szerint Kádár János is szívesen úszott – tizenegy esztendeje alakult intézményben hol a magyar médiatörténet egyik legszimbolikusabb darabja, a Tilos Rádió ünnepel születésnapot, hol lemezbörze, gasztrofesztivál vagy táncház zajlik. Egyszer magyar, máskor nemzetközi rock-, indie, hip-hop, elektronikus vagy metál koncert erősíti a programot az ezer ember befogadására alkalmas helyen. Két koncertterem, kezdő és kevésbé kezdő együttesek próbahelyiségei, stúdió és egy nagy kert, ahol filmvetítéssel, irodalmi esttel, képzőművészek installációival, de pingpongasztallal és csocsóval is várják a város legmenőbb figuráit. Mert a Dürerbe beugrani cool akkor is, ha hétköznap délután fut össze valakivel az ember és akkor is, ha szombaton kutyás pikniken vesz részt, játszóházba hozza csemetéit, vagy a liget átépítése miatt kialakult akadályokat kell biciklivel megkerülnie, és szívesen fújná ki magát. Tavaly arról szóltak a hírek, hogy a Dürer Kert is a politika és az üzlet sajátosan magyar kapcsolatának áldozatává válik, 2018. júliusában – a 24.hu beszámolója szerint - egy NER-közeli tőkealap és Garancsi István ingatlanbefektető cége tette rá a kezét. Felmerült, hogy odaköltözik a Fővárosi Nagycirkusz, amelyről azóta kiderült, hogy a Nyugati pályaudvar mellett kap majd új helyet. A Dürer Kertnek 2020-ig szóló szerződése van az épületre, és azóta is a hazai kultúra egyik legkarakteresebb klubjaként működik, amelynek kavicsos kertjében fázva bárki kaphat egy takarót. Kivéve, ha nincs még tizenhat éves és felnőtt kísérő nélkül érkezik.