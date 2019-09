Az ellenzék megvédi Pikó Andrást

Több mint 3700-an jelezték érdeklődésüket a ma délután hat órakor kezdődő "Védjük meg a megtámadott Pikó Andrást és csapatát!" című tüntetésre.

Karácsony Gergely, az ellenzék közös főpolgármester-jelöltje szerda este jelentette be az eseményt , miután a józsefvárosi ellenzéki aspiráns, Pikó András kampányközpontjánál házkutatást tartottak. Pikó és Karácsony is putyini módszerekről beszélt. – Előbb ráküldik a civil közösségre a fideszes trollokat, aztán rászabadítják a fideszes lakájmédiát, most a rendőrséget, közben Orbán főminisztere megzsarolja a budapestieket – írták a szervezők, hozzátéve: Budapest, az önbecsülésed a tét. A Práter utcánál Karácsony Gergely, és Pikó András mellett felszólal a momentumos Donáth Anna és egy DK-s politikus, akiről az esemény leírása szerint még egyeztetnek.