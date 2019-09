Mától folytatódik az M7-es autópálya felújítása

A romák vegzálásáról, a „rend és fegyelem” programjáról, s darutollas kalapjáról elhíresült Orosz Mihály Zoltán képviselőként újrázna a szabolcsi városban.

- Dolgoztak a közmunkások, a füvet kaszálták az egyik roma-telep környékén itt Nagykállóban. Aztán egyszer csak megjelent a volt érpataki polgármester, Orosz Mihály Zoltán, elkezdte kamerázni őket, meg mindenféle megjegyzést tett a munkájukról. Volt egy kis lökdösődés, valaki talán orrba is ütötte őt, így mehetett feljelentést tenni, ahogy szokott. Máskor meg a cigány közösségi ház előtt filmezte le a gyerekeket. És ez csak két történet a sok közül az elmúlt hónapokból, ami azt jelzi, hogy a városba, ahol eddig békében éltek az emberek, Orosz Mihály Zoltán elhozta a békétlenséget – ezt mondja a fiatal roma óvoda-pedagógus, Balogh Zsanett, akivel a helyi Üvegtigris Faloda teraszán beszélgetünk. A közel tízezer fős szabolcsi kisvárosban néhány nappal ezelőtt derült ki, hogy független önkormányzati képviselőjelöltként bejelentkezett a szomszédos falu volt polgármestere, az „érpataki modell” megálmodója, aki többek között arról híresült el, hogy társadalmilag hasznos és haszontalan csoportokra osztotta az embereket, s „kényszermunkával” büntette azokat, akik szerinte vétettek a közösség szabályai ellen. Közmunka ugyan az ő idejében alig volt, de aki eldobott egy csikket, vagy szemetelt, mehetett utcát seperni, máskülönben még segélyt sem kapott. Sokáig csend volt Orosz Mihály Zoltán körül, főképp azt követően, hogy tavaly márciusban elvesztette a képviselő-testület önfeloszlatása miatt kiírt időközi választást és 72-28 százalékos arányban alul maradt kihívójával, Nagy Imre Attilánéval szemben. Vereségéről a volt polgármester akkor azt írta: „Érpatak elesett. Egy világító tornyot ma ledöntöttek". A hírre, hogy a falut terrorizáló, darutollas kalpagban járó vezető csúfosan elbukott, - mint arról akkor a Népszava beszámolt - hatalmas népünnepély kerekedett a faluban, még a választás éjszakáján is százak énekeltek, táncoltak az utcán, s voltak, akik örömükben és megkönnyebbülésükben sírva borultak egymás nyakába. Nagykállóban most úgy tartják, Orosz Mihály Zoltán nem fejezte be pusztító tevékenységét, csak áttette székhelyét Érpatakról az ő városukba, ahová bukása után nem sokkal beköltözött. Több közösségi profilt is elindított ezzel egy időben, köztük a Nagykállói Civil Kontroll, valamint a Nagykállói Civil Kontroll Ügyfélszolgálat és Jelzőrendszer címűt, ahová rendszeresen tölt fel videókat, akár naponta többször is az általa tapasztalt „visszásságokról”.



Orosz Mihály Zoltán Fotó: Móricz Csaba

A romák félnek, hisz hozzájuk is eljutott a híre annak, milyen otromba módon vegzálta polgármesterként az érpatakiakat. - Huszonhat gyerekeket vetetett el a családjuktól, s helyeztette őket gyámságba. Nekünk a gyerek és a család a mindenünk, mi nem fogjuk hagyni, hogy itt is ezt csinálja velünk! – mondták el többen is a város egyik szegregátumnak nevezett részében, a Gödrök-telepen. Itt arról is beszéltek a helyiek, hogy Orosz Mihály Zoltán a legszegényebb cigányok szavazatait pénzzel akarja megvásárolni, legalábbis sokakat kisegített az utóbbi időben egy-két ezer forinttal. - Az értelmesebbeket nem tudja megvenni, de akinek kenyérre kell, az lehet, hogy emiatt még rá is szavaz – hallottuk többektől. Nagykállóban a lakosság nagyjából 15 százaléka roma, ők négy városszéli telepen laknak – a Gödrökön, a Temetősoron, a Kiskállón és a Kuvuki-földön - amelyek többsége rendezett udvarú, családi házas övezet, csak a temető környéki telep lepukkantabb. A telepeket jellemzően egy-egy nagyobb család tagjai, rokonai alkotják, akik békességben meg vannak egymás mellett. A gödrökiek szerint Orosz Mihály Zoltán ezt a békét is igyekszik szétrobbantani és áskálódva egymás ellen hergeli a családokat: emiatt már volt is összetűzés közöttük. Balogh Zsanett, aki a helyi Somna Kuno Drom (Aranyút) közösség aktivistája, lapunknak azt mondta: képzéseket és jogi tanácsadást szerveznek, hogy a cigányok tisztában legyenek vele, mi az, amit a törvény szerint még el kell tűrniük, s mi az a szint, ami már a személyiségi vagy egyéb szabadságjogaikat veszélyezteti, s azt tervezik, hogy békés demonstrációval is felhívják a figyelmet arra: nem kérnek a vegzálásból. Természetesen kerestük Orosz Mihály Zoltánt, hogy megkérdezzük, mi indította arra, hogy újból visszaszálljon a politika színpadára, de kérdéseinkre nem reagált. Sokáig egyébként nem derült ki, hogy a volt érpataki polgármester pontosan milyen tisztségért indul Nagykállóban. A helyiek úgy tudták, a polgármesteri posztot is megpályázza, de aztán „csak” képviselői helyre gyűjtött össze ajánlást, s függetlenként hivatalosan is felvették a jelöltek közé. Közben az „Érpatak választ” elnevezésű közösségi csoportban arról írtak, hogy a volt polgármester minden lehetőséget megragad, hogy visszakerüljön a hatalomba, de elhibázta a taktikai lépéseket. Először ugyanis Nagykállóban kezdte el gyűjteni polgármesteri posztra az ajánlásokat, de az így begyűjtött ajánlóíveket később mégis visszaadta, abból a megfontolásból, hogy mégis Érpatakon szálljon ringbe a polgármesteri címért. Csakhogy a rendszer itt már nem tudta kiadni számára az ajánlóíveket, mivel időközben Nagykállóban érvényes ajánlása lett képviselő-jelöltségre. A törvény szerint egy személy indulhat ugyan egyszerre polgármesteri és képviselőtisztségért is, de kizárólag egy településen, azaz olyan nem létezik, hogy valaki Nagykállóban képviselőnek, Érpatakon pedig polgármesternek indul.