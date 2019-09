Valami nagy baj van a Nemzeti Választási Iroda honlapjával

Hiába vonták vissza a körözést Gregory G Ras, vagyis Komáromi Gergő ellen, péntek hajnalban kék autó állt meg családi házuk előtt.



A tragikomédia folytatódik -írta Facebook oldalán az ismert ligetvédő aktivista rapper, a Gregory G-Ras művésznéven is ismert Komáromi Gergely, aki nemrég azért került be a hírekbe, mert tudta és megkeresése nélkül bírósági körözést adtak ki ellene garázdaság miatt , aztán - micsoda véletlen - pont akkor fogták el a rendőrök, amikor épp a bíróságra igyekezett. Komáromit egy 2017-es, ligetvédős akció miatt kereshették, de ez eleinte számára sem volt egyértelmű.

Mint bejegyzéséből kiderül, az ügyben tárgyalás nélkül hoztak ítéletet, és azért körözték, mert nem vette át az ítéletről szóló értesítést - amiről egyébként nem is tudhatott.

A rappernek csütörtökön a bíróságon sikerült elérnie, hogy töröljék a körözést, és újratárgyalják az ügyet - de ezzel a kafkai rettenet még nem ért véget.

Pénteken hajnali négykor ugyanis két rendőr csengette fel Komáromi idős szüleit, és az aktivistát keresték.

"Már eleve botrány az egész sztori, de hogy munkanap hajnalán minden jogalap, bármi felhatalmazás nélkül terrorizálja a "rendőrség" a 60 feletti (velem ellentétben) minden szabályt az utolsó betűig betartó, még mindig kőkeményen rengeteget dolgozó mintapolgár szüleimet a lakásukban?!? Ahol amúgy pontosan tudja a yard, hogy NEM lakom, mivel jó párszor kerestek már ott, régebben is, és igen, az az állandó lakcímem, de egyértelműen elmondtuk nekik többször, én is, ők is, hogy máshol élek."- írta háborogva Gregory G-Ras, aki azt is egyértelművé tette: már csak ezért sem adja meg valódi lakcímét ennek „a fasiszta rendszernek” -sőt, lemond az állandó címről is.

A rendőrségi akció megfélemlítőnek tűnhet, tekintve a korai időpontot és azt, hogy a körözés visszavonása után is próbálkoznak a reppernél – megjelenésüknek azonban a hatósági szervezetlenség vagy a rossz belső kommunikáció is oka lehet. Mint egy kommentelő felhívta rá Komáromy figyelmét, simán megtörténhet, hogy a kiküldött rendőrök még nem is tudtak a körözés visszavonásáról, mert azt nem iktatták még a belső rendszerben. Az ügy kapcsán levélben kerestük meg a rappert, hogy megtudjuk, valóban a ligetvédős akció miatt ítélték el garázdaság miatt, és hogy mit akartak tőle péntek hajnalban a rendőrök. Ha válaszol, frissítjük cikkünket.