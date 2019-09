Gulácsi-parádék a Bayern ellen

A hatodik fordulóban hatodszor nyert Marko Nikolic vezetőedző csapata a labdarúgó NB I-ben, amely ezúttal a Honvédot múlta felül idegenben.

Óriási rendőri készültség előzte meg a fehérváriak vendégjátékát a Honvéd ideiglenes otthonában, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. A környéket teljesen lezárták, szerencsére ennyiben kimerült a rendőrök munkája ezen a találkozón. A mérkőzés nagy csatát és a hajrában Armin Hodzic góljának köszönhetően fehérvári sikert hozott. A székesfehérváriak hatodik bajnokijukat is megnyerték a bajnokságban és hibátlan teljesítménnyel vezetik a tabellát.

„Már a mérkőzés előtt megjegyeztem, hogy a pálya állapota nem kielégítő, és ehhez mi alkalmazkodtunk nehezebben. Emiatt sok volt a középpályán az eladott labdánk, amiből az ellenfél helyzetekig juthatott – mondta a mérkőzés után Marko Nikolic, a vendégek vezetőedzője. - A második félidőben jobban kontrolláltuk a játékot, ugyanakkor a Honvéd játéka is feljavult, de mégis ez tetszett jobban. Kivéve az utolsó hat-hét perc, amikor beszorultunk a saját tizenhatosunkra. Nem ez a profi módja annak, hogy egy nullás vezetés birtokában lezárjuk a mérkőzést, labdatartást szerettem volna látni a csapattól.”

„Büszke vagyok a csapatom teljesítményére, de a labdarúgást eredményekben mérik. Ha azt nézem, hogy a tabellát vezető Fehérvárral mérkőztünk, azt kell mondanom, nem látszott a pályán a két csapat közti tudáskülönbség. A sok hiányzó ellenére töretlenül haladunk előre, fejlődünk, és bizonyítjuk, hogy helyünk van az élvonalban” – hangsúlyozta a bajnoki táblázaton egy győzelemmel és öt vereséggel az utolsó előtti helyen álló Honvéd olasz szakvezetője, Giuseppe Sannino.

Pakson is rengeteg rendőr és útlezárások várták a címvédő FTC érkezését. A stadion melletti utcákba csak az ott lakók juthattak be lakcímkártyájuk bemutatása után. A pályán előzékenyebbek voltak a házigazdák, akik alig fejtettek ki ellenállást, sőt még gólpasszal is megajándékozták a ferencvárosiakat. A 73. percben 3-0-ás ferencvárosi vezetésnél a paksi Gévay Zsolt a labda helyett Franck Boli derekába rúgott bele, a játékvezető azonnal piros lapot mutatott fel a hazaiak védőjének. Böde Dániel a szezon előtt tért vissza a Ferencvárostól Paksra, a mérkőzés előtt azt ígérte, nem ünnepli látványosan, ha betalál Dibusz Dénes kapujába, ezt annyira betartotta, hogy helyzetbe sem került a meccsen. A lefújás után a ferencvárosi szurkolók kedvenceik mellett Bödét is ünnepelték. Az FTC csütörtökön elkezdi szereplését az Európa-liga csoportkörében első ellenfele idegenben az Espanyol lesz, amely vasárnap az Eibar vendégeként nyert 2-1-re.

Győzelemmel mutatkozott be Feczkó Tamás vezetőedző a diósgyőri kispadon: a borsodiak hazai pályán az újonc Zalaegerszeget győzték le 1-0-ra.

NB I., 6. forduló Puskás-Kaposvár 2-0 Felcsút, Pancho Aréna, 1022 néző. Jv.: Farkas Gól: Vanacek (47., 49.) Honvéd-Fehérvár 0-1 Új Hidegkuti Stadion, 3104 néző. Jv.: Kassai Gól: Hodzic (82.) Újpest-Debrecen 3-2 Illovszky Rudolf Stadion, 2548 néző. Jv.: Erdős Gól: Koszta (74.), Feczesin (86., 93., a másodikat 11-esből), illetve Garba (23.), Adenji (85.) Kisvárda-Mezőkövesd 1-2 Kisvárda, 2520 néző. Jv.: Bognár Gól: Tischler (48.), illetve Zizivadze (12., 63.) Kiállítva: Cukalasz (45+2.), illetve Karnyicki (45+2.) Diósgyőr-ZTE 1-0 Diósgyőr, 2961 néző. Jv.: Iványi Gól: Brkovic (38.) Kiállítva: Devecseri (66., ZTE), Kocsis (88., ZTE) Paks-FTC 0-4 Paks, 2680 néző. Jv.: Pintér Gól: Zubkov (33.), Nguen (36.), Varga R. (45., 83., az elsőt 11-esből) Kiállítva: Gévay (73., Paks) Az állás: 1. Fehérvár 6 6 - - 17-3 18 pont 2. Mezőkövesd 6 5 - 1 9-4 15 3. Puskás 6 3 1 2 10-6 10 4. Debrecen 5 3 - 2 12-9 9 5. FTC 4 3 - 1 7-4 9 6. Kisvárda 6 3 - 3 8-10 9 7. Újpest 6 2 1 3 9-12 7 8. Paks 6 2 1 3 6-9 7 9. Diósgyőr 6 2 - 4 5-12 6 10. ZTE 5 1 1 3 7-6 4 11. Honvéd 6 1 - 5 8-14 3 12. Kaposvár 6 1 - 5 4-13 3