Szegedi óriásbravúr után berúgta a Motort a Veszprém

Ennél jobban nem is kezdhette volna a két magyar élcsapat a férfi kézilabda Bajnokok Ligáját, a Szeged a klubvilágbajnokot verte, míg a Veszprém az ukrán bajnokot.

A szegedi szurkolók „Köszöntünk itthon, Thiagus” felirattal üdvözölték a Barcelona brazil játékosát, Thiagus Petrust, aki 2015 és 2018 között a Szegedet erősítette. A sajtótribünön pedig egy hely üresen maradt, és a klub egy koszorúval, a drukkerek pedig egy drapériával emlékeztek Simon Józsefre, a Nemzeti Sport júliusban elhunyt kézilabda-szakírójára.

Maga a meccs parádésabban nem is kezdődhetett volna: a Veszprémből érkezett Mikler Roland az első percben, a szezon első BL-meccsén megfogta a katalán Dolenec hetesét; aztán a harmadik percben másodszor is elővezette ugyanezt, ami azért elég hálás belépőt jelentett. A szünetre hét gólra ellépett a Szeged (18-11), de az utolsó tíz percben 27–26-nál és 28–27-nél is az egyenlítésért támadhattak a katalánok. A slusszpoén minimum tanulságos volt, ugyanis Mikler saját kérésére lecseréltette magát, a helyére állt Mirko Alilovic pedig három döntő védésével elérte, hogy a Szeged a nyitóforduló meglepetését szolgáltassa: MOL-Pick Szeged–Barcelona 31–28! Ami azért is nagy szám, mert a katalán csapat néhány hete megnyerte a Szaúd-Arábiában rendezett Super Globe-ot, vagyis a nem hivatalos klubvilágbajnokságot, miután legyőzte a német sztárcsapatot, a THW Kielt.

Juan Carlos Pastor, a MOL-Pick Szeged vezetőedzője érthetően a mennyekben járt: „Az első félidőben jól játszottunk, a másodikban viszont elfáradtunk és könnyű gólokkal felzárkóztak a vendégek. Nagyon fontos védéseket mutatott be Mikler és Alilovic is. Nagyon komoly győzelmet aratott együtt a szegedi kézilabdás család, mert elképesztően nehéz felülmúlni a Barcelonát.”

A meccs hőse persze Mikler Roland volt: „Készültem a Barcelona játékosainak lövéseiből. Fantasztikus érzés volt ebben a kék mezben és fantasztikus hangulatban játszani ismét. Tudtuk, hogy ez lesz a csoportkör egyik, ha nem a legnehezebb mérkőzése. Szerettünk volna győzni, így azt is tudtuk, hogy ehhez emberfeletti teljesítményre lesz szükségünk” – idézte a kapust a klub honlapja.

Xavi Pascual, a Barca vezetőedzője elismerte a Szeged fölényét: „Mindenekelőtt gratulálok a Szegednek, az első félidőben nagyon jól játszott, nem sok lehetőséget hagyott nekünk. A második félidőben váltottunk, próbáltunk feljebb zárkózni, ez azonban nem volt elég a sikerhez.”

A Barca meghatározó játékosa is az atmoszférát emelte ki: „A szurkolók csodálatos hangulatot teremtettek, emiatt mindig jó Szegeden pályára lépni – kezdete Víctor Tomás, aki elismerte: az első félidőben csak egy csapat volt a pályán, a Szeged… Szerinte ők csak a második félidőre érkeztek meg, de a végjátékban rengeteget hibáztak, majdnem húsz lövést rontottak, így csak az eredmény után rohantak.

A másik csoportban a Veszprém az ukrán bajnok Motor Zaporizzsját fogadta, és paradox módon a nyomást nem is annyira az ellenfél játéktudása, mint a hazai szurkolók elvárásai jelentették. Legalábbis erre utalt David Davis vezetőedző meccs előtti nyilatkozata, amikor azt mondta: „Nehéz az első meccset hazai pályán játszani, hiszen ez mindenkit egy kicsit idegessé tesz.”

Az idegeskedés aztán nem volt indokolt, a bivalyerős Veszprém és ellenfele más súlycsoportban játszott: az izgalom nélküli partit nagy nyugalommal és magabiztossággal hozta a magyar bajnok, volt olyan kilenc perc a meccsen, amikor 11 gólt szerzett a hazai csapat, miközben csak négyet kapott, és az egyértelmű erődemonstráció el is döntötte az összecsapást.

A 42. percben már meg is volt a közte tíz, vagyis a nyitányon berúgta a motort a Veszprém, a vége pedig: Telekom Veszprém–Motor Zsaporizzsja 40-28.

David Davis edző megnyugodva értékelhetett: „Az első félidőben feltérképeztük saját magunkat, hogy hol is tartunk pontosan, illetve az ellenfelet. Amikor ez megvolt, kijött a két csapat közti különbség. Nagyon örültem az eredményes támadójátéknak, a 40 dobott gól jónak mondható, a 28 bekapott viszont kicsit sok. A lényeg, hogy az új játékosok éltek a lehetőséggel, de láttam rajtuk, az első BL-meccsükön még kicsit idegesek. Mivel sokan vannak, lesz lehetőségem a csapat forgatására, ami jó előjel.”