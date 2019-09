Megérkeztek a hatos lottó nyerőszámai

De hazánk még megszerezheti a szuperképességgel bíró migrációs pajzsot.

Elképesztő az a kommunikációs bravúrsorozat, amit a kormány megszakítás nélkül képes produkálni évek óta. Most éppen a hollywoodi szuperhősfilmek egyik jellemző motívumát vetette be Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár, amikor arról kérdezték, hogy mit gondol a Magyarország jogállamiságát firtató, hétfőn esedékes

- idézte az MTI beszámolója Kovács egyik mondatának első, korai változatát, ami alapján úgy tűnik, a haza védelmére kelő szuperhős-csapat egyik tagjának szerepét kapta az államtitkár: alakítása erőt sugároz, hanyagul elegáns, annak ellenére, hogy még csak a szövegtanulási fázisban járhat, vagy mintha a forgatókönyv párbeszédei még nem lennének véglegesek, ugyanis Kovács elmondta még egyszer a mondatot:

- hangzott a szellősebb változat, amelyből egy harmadik variációt is közölt az MTI beszámolója:

migrációs pajzsot , aminek páncélja azokból a balkáni országokból áll, amelyek délről határosak Magyarországgal, és belépnek az unióba.

Kovács, miután sokszor elmondta ugyanazt, kitért arra is, hogy ettől függetlenül bizalommal tekintenek az új bizottsági elnökre, Ursula von der Leyenre, de a következő hónapokban, években dől el milyen lesz a viszony - tette hozzá az államtitkár, aki szerint a májusi európai parlamenti választás után felértékelődött a visegrádi négyek és ezen belül Magyarország szerepe, ez látszik az Európai Bizottság összetételéből és az egyes biztosoknak szánt feladatkörökből, miután Lengyelország adhatja az agrárügyekért felelős, Magyarország pedig a bővítéséért felelős biztosjelöltet. Kovács Zoltán az új mondatok bemagolása után rátért a legutóbbi alkalom anyagára, Orbán Viktor egyik új kommunikációs paneljére, ami, mindjárt látni fogják, remekül illeszkedik a bosszúállós-szuperhősös narratívába. A panel alapja az, hogy Magyarországnak fontos az EU lehető leggyorsabb bővítése, a Nyugat-Balkán csatlakozása. Azonban a bővítés tervének nem feltétlenül a keresztény felebaráti szeretet a mozgatórugója, ugyanis Orbán most pénteki rádióinterjújából könnyen kiolvasható volt az is, hogy meg akarja szerezni a szuperhősképességet hordozó