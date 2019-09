Szabad szemmel: Magyarország és Lengyelország nem ragaszkodhat az idők végezetéig az idegenellenességhez

A szélsőjobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) 98,25 százalékos támogatással elnökévé választotta Norbert Hofert a szombati, Grazban tartott kongresszusán. Ezzel az eredménnyel alig maradt el a párt korábbi vezetőjének 98,7 százalékos rekordjától.

Heinz-Christian Strache ez év májusáig – több, mint 14 éven át – állt a párt élén. A nevezetes tavaszi úgynevezett Ibiza-videó okozta vesztét: a hétórás felvételből 7 percnyi válogatás bejárta a világot, bemutatva, hogy pénzért, hatalomért a politikus képesnek mutatkozott egy orosz oligarchának hitt nőnek – kis túlzással – kiárusítani Ausztriát. A megsemmisítő felvétel közzé tétele után az akkor már alkancellárságig emelkedett Strache lemondott minden tisztségéről, amit vélhetően már másnap megbánt. Addigi pártvezető társai azonban kaptak az alkalmon, a napvilágra került korrupciós vádaktól elhatárolódtak, hangoztatták, hogy Strache szalonképtelenné vált. Nem győzték hangsúlyozni, hogy ők viszont tiszták, a párt pedig egységesebb, mint valaha. Ezt az irányt hangoztatta az elnöki tisztségében megerősített Hofer, akinek hat helyettese között az első lett Herbert Kickl, a felbomlott néppárti-szabadságpárti kormány belügyminisztere, az FPÖ radikális ideológiai vezére. A kongresszusról Strache távol maradt, amit a 880 kongresszusi küldött vegyes érzelmekkel vett tudomásul. Ezentúl a mosolygós Hofer és a komorságig elszánt Kickl duója vezeti majd a pártot, amely a szeptember 29-i általános választások előtt 20 százalékon áll. Hofer beszédében koalíciós partnerséget ajánlott a néppártnak, de Kickl belügyminiszteri kinevezését szabta feltételként. Hozzátette, hogy ha az Osztrák Néppárt nem él a lehetőséggel, akkor könyörtelen ellenzéki Szabadságpárttal találja magát szemben. Választási kampánynak is felfogható beszédében közölte, hogy az FPÖ Ausztria legnagyobb pártja kíván lenni. Hofer szerint a párt három pillére továbbra is a hazaszeretet, a szociális érzékenység, s egy liberális vonulat. A kongresszus folyamán Hofer Bécs „muzulmánosodása” ellen hangolta a hallgatóságot, Kickl még inkább, ő az „agresszív afgán menedékkérők, a főleg a fővárost elözönlő Mohamedek” idegen kultúráját ostorozta. Durván fogalmaztak a bécsi parlament további pártjairól is. Hofer a múlt héten villámlátogatást tett Budapesten Orbán Viktornál, Grazban megbízható barátnak és példaképnek nevezte a magyar miniszterelnököt, akinek sikerült Magyarország határainál feltartóztatni a migránsokat. Politikai elemzők báránybőrbe bújt farkasnak tartják a burgenlandi származású, 48 éves politikust, akinek szelíd mosolya mögött kőkemény, rendíthetetlen szélsőséges ideológia húzódik meg. A kongresszuson Norbert Hofer elérte, – Sebastian Kurz néppárti vezér mintájára - hogy elnökként joga lesz a tartományi szervezetek döntéseit is felülvizsgálni, a párt összes káderéről közvetlenül dönteni.