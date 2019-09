Olimpiai kvótát szerzett Lőrincz Tamás a birkózó-vb-n

17 perc alatt győzte le Balázs Attila Ilja Marcsenkót a Magyarország-Ukrajna tenisz Davis Kupa-osztályozó hétfőn befejezett ötödik mérkőzésén, ezzel a magyarok 3-2-re nyertek, és bennmaradtak a világcsoportban.

A csata utolsó meccse vasárnap sötétedés miatt a második szettben 5:5-nél félbeszakadt a budapesti Sport 11 központban. "A nemzetközi szövetség szabályai alapján villanyfényes rendezéshez legalább 1200 luxot kell biztosítani, ezt az áprilisi ATP-tornára brutális aggregátorokkal megoldottuk, de most a korai kezdés miatt nem költöttünk erre még 50-80 millió forintot. Legalább nyolc órát kell biztosítani napfényes játékhoz, ezért kezdtünk délelőtt. Két éve, az oroszok elleni párharcban pénteken 15 órakor volt az első meccs, akkor muszáj volt komoly világítást kiépíteni. Most a vártnál hosszabb mérkőzések miatt vis major helyzet alakult ki, amelyet így tudtunk megoldani. Úgy is mondhatnánk, hogy mi a hagyományokhoz híven ragaszkodunk a háromnapos lebonyolításhoz" - tette hozzá tréfásan Richter Attila, a szövetség főtitkára.