Csontvázat találtak egy kaposvári fogadó titkos termében

Nagyon úgy néz ki, hogy az EU hatékonyabb fellépésre készül a jogállami normák betartatása érdekében.

A tagállamok túlnyomó többsége támogatja, hogy az Európai Unió intézményei a jelenleginél hatékonyabban és egységesebben lépjenek fel a jogállam tiszteletben tartásáért minden országban. A miniszterekből álló EU Tanács hétfői ülésén a résztvevők megvitatták, hogyan kellene a közösség rendelkezésére álló eszközöket eredményesebben alkalmazni, illetve kibővíteni az uniós értékek érvényesítése érdekében. A tárcavezetők délutáni ülésükön tartanak meghallgatást a magyarországi helyzetről az úgynevezett 7. cikkelyes eljárás keretében. Az unió asztalán jelenleg jó pár javaslat fekszik, amelyekről a kormányközi döntéshozó testület soros elnöki tisztét decemberig betöltő Finnország szeretne megállapodást elérni. Ezek közé tartozik a brüsszeli támogatások összekötése a jogállam tiszteletben tartásával, a tagállamok demokratikus teljesítményének rendszeres éves vizsgálata és a már öt éve zajló kormányközi "jogállamisági" párbeszéd tapasztalatainak áttekintése. Az EU-s intézmények fokozottabb szerepvállalását fenntartásokkal vagy elutasítóan fogadó egyes közép- és kelet-európai országok tárcavezetőin kívül, a miniszterek döntő többsége úgy vélekedett, hogy szükség van az uniós értékek tiszteletben tartását kikényszerítő közösségi eszközökre. Néhány felszólaló - például a svéd és az osztrák - támogatásáról biztosította a közösségi források és a jogállam összekötésére vonatkozó jogszabály-tervezetet. A holland külügyminiszter azt mondta: a tagállamok önként vállalták a közös értékekhez való csatlakozást, vállalniuk kell azt is, ha elszámoltatják őket. A résztvevők zöme felkarolta azt a friss európai bizottsági javaslatot, hogy ezentúl készüljön éves értékelés minden tagállamról. Az előterjesztésből azonban többen hiányolták a részleteket és szinte mindenki fontosnak tartotta aláhúzni, hogy a beszámolókat objektív, pártatlan, tényekre alapuló elemzésnek kell megelőznie. Többen támogatták, hogy az állapotfelméréshez vegyék igénybe külső, független szakértők és nemzetközi intézmények, például a Velencei Bizottság, segítségét. Általános vélemény volt, hogy az EU különböző intézményeiben - az Európai Bizottságban és az EU Tanácsában - zajló jogállamisági vizsgálatokat össze kell hangolni, elkerülve a felesleges duplikációkat. A Magyarország képviseletében felszólalt Varga Judit igazságügyi miniszter erős fenntartásokat fogalmazott meg a felvetett témákkal kapcsolatban. Szerinte a vitával meg kellett volna várni, hogy felálljon az új Európai Bizottság, amelyben két új felelőse lesz a témának. Úgy vélte, hogy a jogállamnak az egyes országok alkotmányos és politikai berendezkedésétől függően különböző olvasatai vannak. Óvott attól is, hogy az EU-s intézmények túllépjék a szerződések biztosította hatáskörüket. Frans Timmermans bizottsági alelnök arról beszélt, hogy az Európai Bíróság a közelmúltban világosan fogalmazott: a jogállam tiszteletben tartásáért nem csak a tagállamok, hanem az EU intézményei is felelősek. Tévednek azok, mondta, akik arra számítanak, hogy az Ursula von der Leyen vezette új Bizottság a jelenleginél kevésbé elszántan fogja védelmezni a jogállamot.