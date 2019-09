Ami csak elromolhatott, az el is romlott a Budapest- Hatvan vasúti vonalon

Míg itthon bevándorláspárti bosszúállók támadásának nevezte a 7-es cikkely szerinti eljárás a kormány, kint "nem akarták megnehezíteni az eszmecserét."

"A vártnál udvariasabb, nyugodtabb és konstruktívabb légkörben zajlott Magyarország meghallgatása az EU Tanácsában" – nyilatkozta a Népszavának egy magasrangú EU-forrás a zárt ajtók mögött zajló kétórás vita után. "Magyar részről nem számítottunk erre a pozitív hozzáállásra, különösen azután, hogy látjuk a kormányzati megnyilatkozásokat a médiában” – tette hozzá. Varga Judit igazságügyi miniszter a 7. cikkelyes eljárás keretében megrendezett vita elején rövid bevezetőt tartott, majd az őt kísérő Bóka János államtitkárral és Várhelyi Olivér EU-nagykövettel együtt hosszan és alaposan válaszolt a kérdésekre. Mint informátorunk fogalmazott: a kérdezők és a válaszolók is nagyon jól felkészültek, és "a magyarok láthatóan nem akarták megnehezíteni az eszmecserét." Értesüléseink szerint az ülésen 10 tagállam kért szót, és kérdéseik elsősorban a médiaszabadságra, az akadémiai szabadságra, az igazságszolgáltatás függetlenségére és a korrupcióra vonatkoztak. A Benelux-országok mellett négy nagy ország: Franciaország, Németország, Olaszország és Spanyolország is megfogalmazta aggályait. Rajtuk kívül Dánia, Portugália és Svédország képviselője szólt hozzá a vitához. A finn soros EU-elnökség a következő hetekben tesz javaslatot a folytatásra, értesüléseink szerint szinte biztos, hogy további meghallgatásokat tervez decemberig. A meghallgatást záró sajtóértekezleten Frans Timmermans bizottsági alelnök azt mondta: szerencsés lenne, ha a vitába bevonnák a nemzetközi szervezetek képviselőit. Varga Judit újságíróknak azt mondta: a vitában sikerült megvédeni Magyarországot, a 7. cikkelyes eljárást akár ma le lehetne zárni, ha nem politikai megrendelés alapján folyna. A meghallgatást követő sajtótájékoztatón aztán újra a megszokott kormányzati retorikát halhattuk az igazságügyi minisztertől. Varga Judit bevándorláspárti bosszúhadjáratnak nevezte a meghallgatását. Immár több mint egy éve politikai boszorkányüldözés folyik Magyarország ellen, amelynek oka egyértelműen az, hogy a magyarok többször is nemet mondtak a migrációra - jelentette ki. Hozzátette: nagy lépést tettek előre, hogy megvédjék Magyarországot.