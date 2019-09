Döntött a bíróság: le kell bontani a Sheraton-lánc egy szállodáját Peruban

Nemzetközi sajtószemle, 2019. szeptember 17.

A magyar külügyminiszter azt mondta, hogy nem az a baj, ha valaki bírálja Magyarországot, sőt éles vitákra számít a következő Bizottsággal is, de abból indul ki, hogy von der Leyen minden ellentét dacára megadja a kellő tiszteletet a magyaroknak. Így remélhetőleg már nem fordul elő, hogy egyes tagállamokat kipécéznek. Szijjártó Péter az interjúban azt állította, hogy kettős mérce jellemzi az eddigi jogállami eljárásokat, mert míg Budapestnek szemére hányják az állítólagos alkotmánysértéseket, addig Finnországnak még alkotmánybírósága sincs. Vagy azzal támadják Budapestet, hogy aláássa a Tudományos Akadémia önállóságát, a finneknél viszont az oktatási tárca felelősségi körébe tartozik az ottani Tudományos Akadémia. Következésképpen Brüsszel láthatólag nem egyforma mércével mér. Szerinte nálunk egyáltalán nincs veszélyben a kutatás szabadsága. A miniszter teljesen megalapozatlannak tartja, hogy csökkentsék Magyarország uniós támogatását, mert szerinte a kormány mindig is eleget tett a vonatkozó szabályoknak. Mi több, megnyitotta piacát és ezáltal nagyban hozzájárult főként az érintett német vállalatok nyereségéhez. Arról nem beszélve, hogy ezeknek a brüsszeli pénzeknek a 70 %-a később ismét nyugati cégeknél köt ki. Arról is beszélt, hogy a mai Európában Magyarország nem a probléma, hanem a megoldás része, csak nem szereti, ha kívülről belebeszélnek a dolgába. A Fidesz választási sikerének egyik fő oka pedig az, hogy eredményesen védi meg az országot az illegális bevándorlástól. Szó sincs itt semmiféle PR-akcióról, hiszen 400 ezer migráns vonult át az országon, a határokat és a jogot megsértve. Az uniónak ugyanakkor el kell fogadnia, hogy a lakosság többsége nem gondolja, hogy az ilyesfajta emberáradat segít a földrészen. Ezért továbbra is elutasítjuk a kvótát. Von der Leyen elképzelésével szembeszállva kitért arra, hogy le kell zárni az uniót a menekültek előtt, de nem a Frontex bevonásával, mert az unió Határvédelmi Ügynöksége az ő szemében nem több egy utazási irodánál. Ily módon inkább a tagállamoknak kellene jobban kivenniük a részüket a feladatból. Ami pedig a magyar kivándorlókat illeti, a miniszter arra hivatkozott, hogy a statisztikák szerint az utóbbi években többen tértek vissza, mint ahányan elmentek. Ugyanakkor számára felfoghatatlan, hogy egyes államok sportot űznek a török elnök bírálatából. Hiszen az EU-nak nincs terve a migráció feltartóztatására, az egyetlen, ami működik, az az Ankarával kötött szerződés. Szerinte az illiberális demokrácia kapcsán kiragadták az összefüggéséből azt, amit Orbán Viktor mondott. Magyarország ugyanis a kereszténységet támogatja, nem pedig a liberális demokráciát. A bírálók számára viszont a jelek szerint egyáltalán nem érdekes, hogy a Fidesz kifogásolhatatlan módon nyeri sorra a választásokat. A kétharmadhoz nem a lottón jutott hozzá. Csak az a baj, hogy nem a baloldal, vagy a liberális tábor győzött, ezért nyilvánítják egyesek demokráciaellenesnek az eredményt. A kormány pedig ugyanazt mondja idehaza, mint Brüsszelben, nincs itt semmiféle kettős beszéd. A partner országok közül sokan osztják a magyar álláspontot, ám nem mernek nyilvánosan kiállni amellett. A lényeg a magyar emberek és Európa biztonsága, az erős tagállamokon nyugvó, versenyképes EU. Ezért alaptalan a magyar felett kettős erkölccsel megvádolni.