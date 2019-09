Szabad szemmel - Orbánéknak bizonyítaniuk kell

Erős hétfő estét produkált az amerikai elnök.

Donald Trump amerikai elnök további falak építését ígérte az Egyesült Államok déli határain, és a sajtót, valamint a demokrata párti politikusokat ostorozta új-mexikói kampányrendezvényén hétfőn este - írja az MTI. Az elnök az új-mexikói Albuquerque melletti Rio Rancho városkában tartott nagygyűlésen megemlékezett a vasárnap kezdődött Hispán Örökség Hónapja című országos rendezvénysorozatról, és kijelentette, hogy kormányzása alatt rendkívül sokat javultak a spanyol ajkú amerikaiak munkalehetőségei, és emelkedtek jövedelmeik is.

Majd azt ígérte, hogy az év végéig 800 kilométernyi falat építenek az amerikai-mexikói határon.

Ezután arról beszélt, hogy az egyes demokrata párti politikusok által meghirdetett, úgynevezett Zöld Terv - amely meghirdetői szerint környezetvédelmi célokat szolgál - rendkívül sokba kerül. "A demokraták elpocsékolnák az adófizetők pénzét" - fogalmazott. Trump sok időt szentelt a New York Times című lapra is: a lapnak helyesbítenie kellett egy hétvégén megjelentetett cikket, amelyben Brett Kavanaugh tavaly kinevezett konzervatív főbírót újabb szexuális zaklatási ügybe keverte. "A New York Times eljátszotta a hitelét" - hangsúlyozta Trump, és lemondásra szólította fel mindazon újságírókat és szerkesztőket, akik felelősek a Kavanaugh-t megrágalmazó cikkért.

"És ha már itt tartunk, távozhatnának azok is, akik az Oroszországgal kapcsolatos kacsában is szerepet játszottak"

- fogalmazott az elnök. Ezzel arra a csaknem két esztendeig tartó, és az idén tavasszal zárult vizsgálatra célzott, amelynek során a Robert Mueller vezette különleges bizottság azt próbálta meg feltárni, hogy a 2016-os elnökválasztási kampány idején Trump kampányának munkatársai összejátszottak-e oroszokkal a választási győzelem érdekében, illetve később Trump - már elnökként - megpróbálta-e befolyásolni az igazságszolgáltatást. Elemzők emlékeztettek: Új-Mexikóban 2004 óta nem szavaztak republikánus elnökjelöltre, és 2016-ban Donald Trump is csak a voksok 40 százalékát szerezte meg ebben a tagállamban. A tavaly ősszel tartott félidős választásokon a kormányzói székbe is demokrata párti politikus ülhetett. Új-Mexikó választóinak megnyerése a Trump-kampány stratégiájának egyik fő célkitűzése. Emellett Nevada, Minnesota és New Hampshire az a három tagállam, amelyre a kampányban külön figyelmet fordítanak.