Orbán ügyvédje lesz az új bokszelnök

A Borussia Dortmund a Barcelonát fogadja a labdarúgó Bajnokok Ligája keddi játéknapján. Gulácsi Péter, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik is lehetőséget kaphat csapatában.

Kedden kezdetét veszi a labdarúgó Bajnokok Ligája 2019/20-as idényének csoportköre, ahol azonnal pikáns mérkőzéseket rendeznek. A felhozatalból kiemelkedik a Borussia Dortmund és a Barcelona ütközete. A több mint 80 ezer néző befogadására alkalmas Signal Iduna Parkból csak keveseknek sikerül győztesen távozni, a dortmundiak pedig eddig impozáns eredményeket értek el hazai környezetben. Előbb az Augsburgot verték 5-1-re, majd múlt szombaton 4-0-ra intézték el a szintén BL-csoportkörös Leverkusent. Lucien Favre tanítványai azért nem vezetik a Bundesligát, mert a 3. fordulóban váratlan vereséget szenvedtek az újonc Union Berlintől.



Az éppen a katalánoktól szerződtetett Paco Alcácer élete formájában futballozik, a szezonban eddig minden meccsen gólt lőtt, amikor pályára lépett. A bajnokságban négy meccsen öt gólt jegyzett, betalált a Német Szuperkupában és a Német Kupában, csakúgy, mint a spanyol válogatottban Románia és Feröer ellen.

A Barcelona döcögősen kezdett a hazai pontvadászatban, négy meccsen máris öt pontot elszórt a címvédő, amely jelenleg csak 5. a tabellán. A hétvégi Valencia elleni 5-2-es győzelem azonban már bizakodásra adhat okot. Szintén üdvözítő, hogy vasárnap már a teljes edzésen részt vett a szezonban sérülés miatt még egyetlen mérkőzést sem játszó Lionel Messi, illetve egyes részekhez csatlakozott a Bilbao elleni bajnokin megsérülő Ousmane Dembélé, aki 2017 nyarán pont a Dortmundtól igazolt 125 millió euróért a Barcához. A klubváltást szó szerint kierőszakoló francia minden bizonnyal meleg fogadtatásban részesül Dortmundban, ha úgy alakul, hogy pályára lép.

Szintén érdekes mérkőzés várhat a Barcelona 16 éves csodagyerekére, Ansu Fatira. A bissau-guineai játékos a 2. fordulóban mutatkozott be a La Ligában, a Betis ellen 12 perc játék jutott neki. Egy héttel később az Osasuna vendégeként már egy félidőt játszhatott, ráadásul első gólját is megszerezte.

A Valencia ellen pedig 16 évesen és 318 naposan a legfiatalabb labdarúgó lett, aki a Camp Nouban a kezdőcsapat tagjaként kapott lehetőséget. Meg is hálálta a bizalmat, a 2. percben ismét betalált, később pedig egy gólpasszt is jegyzett a Transfermarkt által 25 millió euróra taksált játékos.

„Nem normális, hogy az első labdaérintéséből gólt szerez, a másodikból gólpasszt ad, a harmadikból pedig csaknem ismét betalál – mondta a Valencia elleni 5-2-es sikert követően Ernesto Valverde, a katalánok trénere Fatiról. – Felfogni azt, hogy a Barcelona játékosa vagy, nem egyszerű, ő viszont nagyon ott van fejben, és jó állapotban van. Azt szeretnénk vele elérni, hogy minél jobban ismerje meg ezt a szintet, vegye fel a ritmust, és hogy még többet tudjon adni a csapatnak” – tette hozzá.

Fati már biztosan nem lesz a legfiatalabb pályára lépő a Bajnokok Ligája történetében – a rekordot Céléstine Babayaro tartja, aki 16 évesen és 87 naposan debütált az Anderlechtben –, viszont a legfiatalabb gólszerző még lehet belőle, hiszen az Olimpiakosz csatára, Peter Ofori-Quaye 17 éves és 195 napos volt, amikor gólt lőtt a Rosenborgnak.

Ugyanakkor könnyen lehet, hogy egy hónapig nem számíthat majd a csodatinire Valverde, mivel a spanyol szövetség szemet vetett Fatira. A játékos hatévesen került Spanyolországba, 2012 óta szerepel a Barcelona akadémiáján, a családja is az ibériai országban él, így aligha lesz akadálya annak, hogy bemutatkozzon a spanyol U17-es válogatottban, amely október végén kezdi meg szereplését a brazíliai világbajnokságon, ahol egyébiránt a magyar korosztályos csapat is ott lesz.



Kedden két magyar vonatkozású csapat is pályára lép: a hétvégén a Bayern Münchennel döntetlent játszó RB Leipzig kapuját minden bizonnyal ezúttal is Gulácsi Péter védi majd a Benfica ellen, s várhatóan Willi Orbán is játéklehetőséghez jut. A Szoboszlai Dominiket foglalkoztató Salzburg hét fordulót követően 21 ponttal áll az osztrák élvonalban, a bajnok legutóbb a Hartberget intézte el 7-2-re. A belga Genk ellen azonban aligha lesz ennyire sima az ütközet.