Nagy bajban van Netanjahu

A választások sem oldották meg a politikai patthelyzetet. A legnagyobb gát éppen a miniszterelnök személye.

„Az izraeli választások legnagyobb vesztese Benjamin Netanjahu miniszterelnök, és pártja a Likud. Hiszen annak ellenére, hogy az elmúlt hetekben mindent megtett, hogy a jobboldali pártoktól szavazókat csábítson át - még a Kulanu pártot is beolvasztotta - így is jelentősen rosszabb eredménnyel végzett, mint a legutóbbi voksoláson áprilisban” – értékelte lapunknak az eredményeket Csepregi Zsolt, az Antall József Tudásközpont kutatója. A szakértő szerint ezzel gyakorlatilag elszálltak Netanjahu esélyei egy jobboldali-vallásos kormány megalakítására. Ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy ezzel párhuzamosan a Kék-Fehér szövetséget vezető Beni Ganz feladata sem egyszerű, mivel a centrista, baloldali pártok sem tudnának kormányt alakítani. „A mérleg nyelve ismét Avigdor Liberman korábbi védelmi miniszter lesz, aki viszont máris kijelentette, hogy kizárólag széles, szekuláris nagykoalícióhoz hajlandó csatlakozni a 9 mandátumot bezsebelő Izrael a Hazánk pártjával” – tette hozzá Csepregi. Az Izrael-szakértő szerint a másik oldalról a választás nagy nyertese egyértelműen az Egyesült Lista. Kérdés azonban, hogy az arabok mennyire tudják készpénzre váltani a sikert. „Az eredményük megerősíti az arab izraeliek hangját a parlamentben, viszont a mandátumaikat valószínűleg nem vinnék be egyetlen koalícióba sem. A szövetség bizonyos képviselőinek ki kellene válnia, ha egy nemzeti egységkormányba be akarnának lépni. Ezzel kapcsolatban voltak is találgatások korábban” – latolgatta az arab párt kormányra kerülésének esélyeit. A Kék-Fehér és az Egyesült Lista vezetői állítólag már fel is vették a kapcsolatot, bonyolítja viszont a helyzetet, hogy az együttműködés az arabokkal ellehetetlenít más szövetségeket. Liberman például sietett leszögezni, biztosan nem támogat olyan koalíciót, amelynek tagja az Egyesült Lista. Kiskaput jelenthetne a Demokratikus Uniót erősítő volt miniszterelnök, Ehud Barak javaslata, aki szerint Beni Ganz átmenetileg kisebbségi kormányt alakíthatna, az arabok külső támogatásával. A tárgyalások tehát máris gőzerővel zajlanak, a lehetséges forgatókönyveknek se szeri se száma. „Az egyetlen járható út az egységkormány lenne, amelyet Liberman hónapok óta propagál” – vélekedett Csepregi Zsolt, a centrista Kék-Fehér, a jobboldali Likud és az ugyancsak jobboldali Izrael a Hazánk koalíciójára utalva. Az elképzelés működhetne is, egyetlen, de hatalmas gátja van: maga Benjamin Netanjahu, akivel nem akarnak egyezkedni. „Az egységkormány feltétele, hogy Netanjahunak vissza kellene vonulnia, és átadnia a helyét a Likud egy másik prominens politikusának. Erre csak akkor van esély, ha a Likud frakció fellázad, hátat fordítva a miniszterelnöknek” – magyarázta a szakértő. Az ortodox pártok vezetői, valamint néhány Likud-politikus - hűségesküként is felfogható - nyilatkozataiból egyelőre úgy tűnik, a lázadás elmarad, de ez még változhat a tárgyalások fényében. A szakértő szerint egyelőre annyi bizonyos, hogy a kormányalakítás jogát az izraeli államfő fogja kijelölni a végleges mandátumszámok ismeretében, a parlamentbe bejutott pártok vezetőivel folytatott konzultációt követően. A jogot annak adja majd, aki a legnagyobb eséllyel alakíthat stabil kormányt, nem feltétlenül a legtöbb mandátummal rendelkező párt vezetőjének. „Bonyolult kormányalakítási folyamatra számíthatunk az elkövetkezendő napokban és hetekben, azonban egy harmadik szavazást mindenáron el akar kerülni az izraeli politikai elit, így nagy nyomás fog nehezedni minden szereplőre, hogy valamilyen megegyezésre jussanak. A durva kampány után, a szavazás előzetes eredményei alapján az izraeli társadalom kétségkívül nagyon megosztott. Az új kormánykoalíció legfontosabb feladata lesz a törésvonalakat begyógyítani a külső fenyegetések elhárítása mellett” – állapította meg Csepregi Zsolt.