Választási-kampány: nyomozás van, eredmény nincs

A környéken élők egyre türelmetlenebbek, mert senki nem mondja meg nekik, mit terveznek az egykori mátyásföldi buszgyár helyén.

Egyelőre csak a kérdőjelek szaporodnak az Ikarus egykori mátyásföldi telepének eladása körül, a környéken élő lakosság pedig egyre komolyabban aggódik, hogy mi van a titkolózás mögött. Ahogy azt lapunk egy hónappal ezelőtt elsőként megírta, a XVI. kerület polgármestere videóinterjúban jelentette be a városrész honlapján, hogy végrehajtási árverésen a terület egy kínai cég birtokába került, s az raktárbázist akar telepíteni a 28 hektáros ipartelepre, valamint elektromos autók összeszerelését akarja idehozni. Kovács Péter munkatársunknak még a kisautó makettjét is megmutatta, ám az Otthonunk a XVI. Kerület Egyesület Ikarus klubjának múlt szombaton megrendezett egész napos nyilvános találkozóján már sem a polgármester, sem pedig a kínai cég ügyvezetője nem árult el érdemi részleteket a jövőről. Kovács Péter annyit közölt a gyár ma már önkormányzati tulajdonban lévő sporttelepén évente hagyományosan megrendezett találkozón, hogy az „Ikarus él és élni fog”, s hogy az új tulajdonossal megegyeztek egy Ikarus Múzeum létrehozásáról, amelynek gyűjteményébe a kerület biztosan megvesz egy régi járművet. Az Anhui Ouqiao Idustrial Co., Ltd. Hungary Ouqiao Technology Industrial Park ügyvezetője, Xiaorong Zhan pedig kijelentette, hogy a területen található ipari hulladékot az uniós normáknak megfelelően elszállítják majd és felújítják a telepet, mert szeretnék, ha ipari mintapark jönne létre Mátyásföldön. Az érdeklődők természetesen megrohanták kérdéseikkel az ügyvezetőt, de a várható tevékenységekről senki nem tudott meg többet, csak annyi biztos, hogy megvették az Ikarus egykori művelődési házát is, amelynek emeletén irodákat, a földszintjén pedig kulturális központot alakítanak ki a környék lakóinak és a XVI. kerületben élő nagyszámú kínai közösségnek. Ingatlanszakértők szerint a lepusztult állapotban lévő telep valós értéke sokkal magasabb a 2,2 milliárdos vételárnál, ezért a kerületben élők közül többen is egyszerű ingatlanszerzésnek gondolják az üzletet és úgy vélik, a vevő valójában még nem tudja, mit akar ott csinálni. A korábbi tulajdonos Felikon Kft.-nek néhány bérlő felmondott, miután kiderült, hogy a befizetett kauciót sem tudja nekik visszaadni a cég, a többiekkel ezen a héten kezdett tárgyalni a kínai vállalkozás, hogy az egyes hírek szerint duplájára, mások szerint kisebb mértékben megemelt bérleti díjakat elfogadják-e, vagy más helyet keresnek maguknak. Az ipari termelést végző – például hegesztéstechnikával, gumigyűrűk gyártásával, zsalutechnikával, vasszereléssel foglalkozó – bérlők többsége maradna, mert mindegyikük sok pénzt ölt saját területe felújításába, működtetésébe, de a hatalmas telken szétszórtan végzett munka hosszú távon ellentmond egy rendezett mintapark terveinek, s azoknak az Ikarus-napon néhány perces betekintési lehetőség után gyorsan elpakolt látványterveknek is, amelyeken funkciók szerinti tömbökben szerepelnek a felújított és az új építésű csarnokok. A lakosság bizalmatlanságát igazolja a Chinadaily.com augusztus 22-én megjelent cikke is, amely a magyarországi tevékenységen gondolkodó kínai cégeket tájékoztatta arról, hogy az Anhui Ouqiao Industrial Co 30 hektár földet és 110 ezer négyzetméter építményt vásárolt Budapesten, 240 millió dollárnyi összeget szán az infrastruktúra korszerűsítésére, a telep ipari parkká fejlesztésére. A hír szerint a cég K+F irodákat, nemzetközi e-kereskedelmi központokat, logisztikai bázisokat, napelem rendszerekkel foglalkozó, valamint elektronikus járműveket és intelligens készülékeket gyártó vállalkozásokat akar segíteni a magyar piacra jutásban. Ez alapján bármilyen tevékenység elképzelhető az Ikarus telepen, s nem tudni, ahhoz milyen teherforgalom társul majd. Jelenleg a környéknek nincs közvetlen összeköttetése az M0-ással, a keskeny kerületi utakon nagy a forgalom és a HÉV átjáróknál félórás sorok alakulnak ki csúcsidőszakokban. A lakók félnek a várhatóan megnövekvő teherforgalomtól és az esetleges zajterheléstől is, elfogadhatatlannak tartják, hogy az életüket alapvetően meghatározó döntés előtt még csak tájékoztatást sem kaptak a tervekről, s most sincs beleszólásuk abba, milyen ipari tevékenységet engednek végezni a szomszédságukban. A kerületi önkormányzat működési szabályzata értelmében tegnap délután 2-kor képviselő-testületi ülést kellett volna tartani, de ellenzéki képviselők tájékoztatása szerint a polgármester azt nem hívta össze és arra a kérdésükre sem reagált, hogy tervezi-e a választás előtt az ülés megtartását. Pedig a nem fideszes képviselők több kérdést szerettek volna feltenni Kovács Péternek az Ikarus telep jövőjével és a terület előző tulajdonosának egymilliárd forintot meghaladó adótartozásával kapcsolatban is.