Taxiban, pisztollyal raboltak ki egy kiskorú dílert Zuglóban

A középiskolás fiú ecstasyt akart árulni, de azzal nem számolt, hogy fegyvert fognak majd rá.

A bűnügyi bevetési egység nyomozói fogták el Gödöllőn azt 23 éves férfit, akit egy tavaly elkövetett fegyveres rablással gyanúsítanak.

A fiatal férfi a rendőrség információi szerint november 30-án egy taxiban rabolt ki egy 17 éves középiskolás fiút Zuglóban: fegyvert fogott rá, és elvette pénzét, mobilját . Az ügyben azonban több furcsa részlet is felmerült – például az, hogy mit kereshetett a rabló a taxi hátsó ülésén, miért vette fel a sofőr az áldozatot is. A rendőrök szeptember 5-én újra meghallgatták a sértettet, aki végül bevallotta: drogot akart eladni egy taxis ismerőse segítségével, ekkor rabolta ki a vevő, aki a nála lévő ecstasy tablettákat is elvitte.

Az új adatok birtokában a BRFK nyomozói már eljutottak a taxi vezetőjéhez, rajta keresztül pedig a gyanúsítotthoz, a nagykanizsai K. Kristófhoz, akit albérletében kaptak el. A házkutatás során előkerült a gázpisztoly is, amit a bűncselekmény elkövetésekor használhatott.