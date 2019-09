Terézia Mora a legelismertebb német szerző

A most induló színházi szezon sok újdonságot, új megközelítést ígér. Visszatérő rendezőket és most bemutatkozó alkotókat. Összeállításunkban a vidéki tervezett premierek közül válogattunk.

A tatabányai teátrumban, amelynek a társulata az utóbbi időben kifejezetten jó formát mutat, egy nagyobb vállalkozással indítják az új szezont. Béres Attila, a miskolci Nemzeti Színház igazgatója a Cabaret című musicalt rendezi. Ekkora nagyságrendű zenés produkciót még nem tűzött műsorára eddig a színház. A főbb szerepekben Szakács Hajnalka, Mikola Gergő, Figeczky Bence, és Király Attila látható. Maradva Tatabányánál, ritkán fordul elő (ebben a szezonban azonban több helyen is), hogy egy színház Pintér Béla darabhoz nyúl, már csak azért is, mert az általában maga szerző szokta rendezni, sőt játszik is benne. Most azonban a Szutyok című drámát, amely az előítéleteinknek és a kirekesztésnek egy megrázó lenyomata Guelmino Sándor rendezi. Czukor Balázs az elmúlt évadban is rendezett már Tatabányán, Molnár Ferenc Az üvegcipő című darabját komoly invencióval, most pedig Réczei Tamás Vonat elé leguggolni című művét viszi színre, amely József Attila életének tragikus mozzanatait villantja fel. Miskolcon rekord mennyiségű premiert, szám szerint tizenhetet ígérnek. Csak most az első két hónapban lesz hat. Béres Attila Miskolcon is rendez zenés produkciót, mégpedig a Hegedűs a háztetőn-t. A luxemburg grófját pedig Rusznyák Gábor viszi színre. A generációjának egyik legizgalmasabb alkotója Székely Kriszta pedig Edward Albee: Nem félünk a farkastól című drámáját állítja színpadra október elején. Szombathelyen A Presznyakov testvérek legtöbbet játszott darabját A terrorizmust, az olasz származású Luca Cortina rendezi a szombathelyi Anima Sound System zenéjével. A dráma nem csak a címe miatt aktuális, korábban nálunk is műsorra tűzték már Budapesten és más vidéki városban is. Egyébként az elmúlt szezonban Jordán Tamás egy német szerző, Ferdinand von Schirach Terror című drámáját már megrendezte Szombathelyen. A két cím közelisége állítólag véletlen egybeesés. És még egy egybeesés. Hamvai Kornél Márton partjelző fázik című darabját húsz évvel ezelőtt mutatta be a budapesti Merlin Színház Jordán Tamás főszereplésével, most Valló Péter rendezésében lesz látható ugyancsak Jordánnal a címszerepben, aki, mint mesélte, lassan eléri a figura darabbéli életkorát. Alföldi Róbert nemcsak Pesten rendez ebben az évadban, hanem például Szegeden. A teátrum évadnyitó premierjeként Molière Avagy az álszentek összeesküvése című színműve kerül a műsorba a vajdasági Balázs Áronnal a címszerepben. Az alföldi városban második szezonját kezdi az új vezetés, Horgas Ádám főrendező egy kortárs angol írónő, April De Angelis darabját állítja színpadra Színházi bestiák címmel. Az írónő maga is színésznő volt korábban és a darabban csak hölgyek szerepelnek. Szegeden is lesz Pintér Béla darab, a Darvas Benedekkel együtt jegyzett Parasztopera, melyet az Újvidéki Színházzal koprodukcióban tűznek műsorra. Mohácsi János pedig testvére Mohácsi István új művét, a Johannát rendezi majd februárban. Kaposváron ebben az évadban adják át a megújult színházat. A „díszévad” nyitó előadását Csiky Gergely Buborékok című művét az egyre többet vállaló Vidnyánszky Attila jegyzi, Rendez mások mellett Kaposváron Verebes István, Tasnádi Csaba és a Nemzetiben már Magyarországon korábban debütált David Doiasvili is. Ezúttal Csehov Cseresznyéskertjét állítja színpadra. Olt Tamás nem kis feladatra vállalkozik, hiszen Fekete István Tüskevárának színpadi adaptációját rendezi majd. Nyíregyházán az idei évadban tizenöt pályakezdő színész játszik majd, ami szintén ritka vállalás. A rutinos rendezők, mint Horváth Péter vagy Göttinger Pál mellett dolgozik majd Nyíregyházán a fiatal Szilágyi Bálint és Fehér Balázs Benő is.