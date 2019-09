Mozgolódnak a szakszervezetek - a sztrájktól sem riadnak vissza a tiszavasvári Alkaloida gyárban

Ismét a munkabeszüntetés eszközéhez nyúlhatnak a dolgozók, ezúttal a tiszavasvári Alkaloidában. Eközben a Suzukitól kirúgott szakszervezeti vezető bíróságon keresi igazát.

Továbbra sincs kilátás az esztergomi Suzuki gyárból februárban elbocsátott szakszervezeti vezető és a cég közötti megállapodásra – derült ki a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon zajló munkaügyi per csütörtöki, harmadik fordulójában. Szakács Gábort azután bocsátották el állásából, hogy előző délután a parkolóban társaival megalapította a Vasas Szakszervezeti Szövetség helyi tagszervezetét, amelynek titkárává választották. A férfi több mint 14 éve dolgozott a gyárban, ezalatt szalag melletti munkásból részlegvezetővé léptették elő. Nem volt rá panasz, februárban mégis munkájának minőségét kifogásolva bocsátották el. Az eset óta a Vasas és a cég menedzsmentje vitában áll egymással. A Suzuki ugyanis nem fogadja el a helyi szakszervezet létezését, holott annak már mintegy 300 tagja van, néhányuktól a tagdíjat is maga a cég vonja és továbbítja a Vasas felé. Ennek ellenére nem engedik be az érdekvédőket a gyárba, és tárgyalni is csak postai levelezés formájában hajlandóak. Szakács Gábor azt szeretné elérni, hogy a Suzuki vegye vissza állásába, ismerje el és adjon teret a szakszervezet működésének. Annyira biztos igazában, hogy más munkahelyet eddig nem is keresett: a Suzukinál szeretne dolgozni és ott képviselni a dolgozók érdekeit – közölte érdeklődésünkre a tárgyalást követően László Zoltán, a Vasas alelnöke. Azt is elmondta: felvették a kapcsolatot a Suzuki japán anyavállalatánál működő szakszervezettel, amely tárgyalt érdekükben az ottani HR-vezetéssel. Visszajelzéseik alapján a japán vezetőség is azt szeretné, ha az esztergomi menedzsment leülne tárgyalni az érdekvédőkkel. A Vasas ezért újfent találkozót kezdeményezett a magyar vezetőséggel, az Európai Szakszervezeti Szövetséget pedig felkérték a moderálásra. A csütörtöki tárgyalás jelentős érdeklődés mellett zajlott le: jelen volt többek között Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke, és több MSZP-s politikus - Korózs Lajos, Török Zsolt, Gurmai Zita és Komjáthi Imre - is. A per következő tárgyalását október 8-ra tűzte ki a munkaügyi bíróság, ezen várhatóan már tanukat is meghallgatnak majd.