Az UEFA ismét elutasította a Budapest Honvéd óvását

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) fellebbviteli bizottsága alig több mint egy nap alatt elutasította a Budapest Honvéd óvását, amelyet a magyar klub a Craiova elleni Európa-liga selejtező után nyújtott be. A Budapest Honvéd csütörtökön a honlapján jelezte: a klub szerdán az UEFA fellebbviteli bizottságánál járt, hogy ismertesse álláspontját, és ismét elutasította az óvást, egyúttal helybenhagyta a Honvédra nézve is elmarasztaló augusztus 5-i határozatot. A hivatalos UEFA-értesítésben jelzik, hogy a Honvéd köteles megtéríteni az eljárás 1000 eurós költségét is.