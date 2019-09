Trócsányi nem vette simán az első akadályt Strasbourgban

Legalább nyolc biztosjelölt pénzügyi nyilatkozatát visszadobta az Európai Parlament (EP) jogi kérdésekkel foglalkozó bizottsága (JURI), mert hiányosnak, ellentmondásosnak vagy gyanút keltőnek találta – értesült lapunk.

Úgy tudjuk, hogy Trócsányi Lászlóé nincs közöttük. Meg nem erősített információink szerint ugyanakkor a volt igazságügyi miniszter nem vette simán az első akadályt, mert a nyilatkozatának elfogadásáról szóló döntést a testület következő ülésére, szeptember 25-re halasztották. A JURI csütörtöki zárt ülésén állítólag nagy vita volt arról, hogy Trócsányit milyen jogi és pénzügyi kapcsolat fűzi az általa alapított ügyvédi irodához. Ennek tisztázására a jogi bizottság titkárságát kérték fel. A magyar biztosjelöltet nem szólították fel hiánypótlásra. Az Európai Bizottság parlamenti jóváhagyásának első állomása, hogy a leendő tagoknak be kell nyújtaniuk a pénzügyi érdekeltségeikről szóló nyilatkozatukat az EP jogi bizottságának. A testület tagjai megvizsgálják, hogy a dokumentumok tartalma pontos-e, teljes-e és felmerülhet-e az összeférhetetlenség. Ha a JURI összeférhetetlenséget állapít meg, akkor ajánlásokat tehet az összeférhetetlenség megszüntetésére, súlyosabb esetekben javasolhatja a biztosjelölt tárcájának módosítását, vagy akár arra a következtetésre is juthat, hogy nem képes ellátni a feladatát. Csak az a biztosjelölt vehet részt a feladatkörében illetékes szakbizottság meghallgatásán, aki a jogi bizottságtól zöld utat kapott. A csütörtöki vitáról és a meghozott döntésekről kevés információ szivárgott ki. Annyit megtudtunk, hogy a jóvá nem hagyott pénzügyi nyilatkozatok tulajdonosai között vannak néppárti, szocialista és liberális politikusok is. Nekik szeptember 25-ig kell kiegészítő információkat benyújtaniuk a szaktestületnek, amely legkésőbb szeptember 27-ig elkészíti és elküldi értékeléseit az EP házbizottságának. A meghallgatások szeptember 30-án kezdődnek, és ha minden jól megy, akkor Trócsányi László parlamenti "vallatása" október elsején késő este lesz a parlament külügyi bizottságában. A magyar biztosjelölt szerdán Strasbourgban találkozott e szakbizottság szocialista és liberális szóvivőjével (koordinátorával), akik a Népszava megkeresésére nem árultak el részleteket a megbeszélésről. A radikális baloldali frakcióhoz tartozó Manon Aubry francia EP-képviselő szokatlan módon a Twitteren számolt be a JURI elé került és bizalmasan kezelt pénzügyi nyilatkozatokról. Mint kiemelte, négy biztosjelölt részvényes olyan óriásvállalatokban, amelyek lobbi irodákat tartanak fenn Brüsszelben. Megemlítette azt is, hogy több leendő bizottsági tag ellen ügyészi, illetve bírósági eljárás folyik pénzügyi visszaélések miatt. Trócsányival kapcsolatban megjegyezte, hogy nyilatkozatában nem szerepelnek az ügyvédi irodájának juttatott állami megrendelések. A képviselő kifogásolta azt is, hogy a testületnek sem eszköze, sem elég ideje nem volt figyelmesen átvizsgálni és ellenőrizni a nyilatkozatokat.

Az Újítsuk meg Európát nevű liberális frakció már közzétette, hogy milyen szempontok alapján fogja értékelni a biztosjelölteket a meghallgatásokon. Ezek: az EU értékeinek és szerződéseinek tiszteletben tartása; feddhetetlenség és az összeférhetetlenség kizárása; szakmai alkalmasság és politikai rátermettség; elkötelezettség a megbízólevelükben vázolt feladatkör maradéktalan végrehajtására. A liberálisok bejelentették azt is, hogy elutasítják a háttéralkukat az EP többi frakciójával egyes biztosjelöltek támogatásáról, illetve megbuktatásáról.