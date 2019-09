A hangulatot is rontja a merülő mobiltelefon

A kedélyállapotot is befolyásolja a mobil töltöttsége, azt az embert pedig, aki hagyja lemerülni a telefonját, a többiek hajlamosabbak antiszociálisnak és felelőtlennek tartani - állapította meg egy brit kutatás.

A mobiltelefon töltöttségét jelző ikon állapota befolyásolja a kedélyállapotot – erre a meglepő és elgondolkoztató eredményre vezetett a londoni Cass Business School kutatása – írta a Qubit . Bízzunk benne, hogy ez és az, hogy már egy utazás hosszát sem időben vagy távolságban határoznak meg, hanem abban, hogy kibírja-e a telefon, amíg odaérnek, csak az angolokra jellemző.

A felmérésben azok, akiknek fel volt töltve a telefonja, pozitív érzésekről számoltak be, akik viszont lemerültek, szorongásról és kellemetlen közérzetről számoltak be. Azok a válaszadók, akiknek a telefonja félig volt csak töltve, is elkezdtek szorongani. A kutatók szerint ennek az az oka, hogy

a telefon már nemcsak a kommunikáció eszköze, hanem pénztárca, naptár, jegyzet és szórakoztató eszköz is,

és ha a felhasználó úgy érzi, mindebből kimarad, az szorongást kelthet benne.

Thomas Robinson, a Cass marketingszakértője szerint a telefon töltöttsége alapján az emberek egymásról is véleményt alkotnak,

azt, aki hagyja lemerülni a mobilját, a többiek hajlamosabbak antiszociálisnak és akár felelőtlennek tartani.

Arról, hogy a válaszadók mintája mennyire volt széles és reprezentatív, egyelőre nem tudni, mert a Phys.org-on csak előzetes eredmények jelentek meg, a teljes tanulmányt az összes részlettel a Marketing Theory című folyóirat publikálja majd.

A portál felidézte, hogy egy 2016-os magyar kutatás a gyerekek játékmackójához való ragaszkodásához hasonlította a mobilhoz való viszonyt: a válaszadók 79 százaléka mindössze egy-két órára tudja letenni a telefont. Az amerikai egészségügyi minisztérium kutatása szerint a fiatalok többsége már 2014-ben sem tudta elképzelni az életét mobil nélkül – sokan azt is vallották,