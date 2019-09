A rasszista és kirekesztő szurkolók miatt üres stadionban játszik a magyar válogatott

A bravúrdöntetlen után a magyar bajnokság lebonyolítását kéri számon a Ferencváros edzője a szövetségen.

A 15 éves szünet után ismét egy európai kupa csoportkörébe jutott Ferencváros 1-1-t ért el az Espanyol otthonában az Európa-liga főtáblájának csütörtöki nyitányán. A zöld-fehérek a spanyolok csapatkapitányának, Javi Lópeznek köszönhetően szereztek vezetést, aki egy agilis ferencvárosi támadás mentése közben a saját kapujába kotorta a labdát (0-1), majd a második félidőben a barcelonai Matias Vargas váltotta gólra az addigra nyomasztó spanyol fölényt (1-1). A magyar bajnok tehát nem kezdte rosszul a sorozatot, pontot szerzett idegenben.

A zöld-fehér gólban elévülhetetlen érdemeket szerző Isael az FTC honlapján emlékezett a történtekre: „Tocmachoz akartam passzolni, láttam, hogy üresen érkezik, ám a védő megelőzte. De mindegy is, hogy kiről került a hálóba a labda. Nehéz meccs volt, pont ilyenre számítottunk, ugyanakkor a győzelemre is volt esélyünk. A döntetlen persze nem rossz, jó alapnak tekinthető. A kapufám bemehetett volna, de ilyen a futball, ez előfordul” – mondta a támadó.

A középályás Sigér Dávid szerint meglepték az Espanyolt: „Nem azért jöttünk, hogy feltartott kézzel hagyjuk az Espanyolnak, hogy a hazai nézők előtt gálamérkőzést rendezzen. Sikerült váratlant húztunk, a végén majdnem szenzáció lett belőle. Nem szabad elégedetlennek lennünk, értékelnünk kell azt, amink van, minden megszerzett gólt és pontot: nem szabad átesnünk a ló túloldalára” – fogalmazott Sigér a klub honlapján.

A válogatottnál szerzett sérüléséből felgyógyult Lovrencsics Gergő elmondta, nehéz volt beszállnia a meccsbe, mert amikor becserélték, az Espanyol már fölényben futballozott. Azt pedig különösen sajnálta, hogy Botka Endre sérülése miatt kellett pályára lépnie, mert védőtársa szerinte kifejezetten jól tisztogatott. A lecserélt Botka Szerhij Rebrov edző szünetben elhangzott beszédéből idézet: „A szünet után magunkra húztuk az ellenfelet, pedig Rebrov fel is hívta erre a figyelmünket a szünetben, hogy ha folyamatosan védekezünk, akkor nem fogjuk kihúzni az 1-0-val. Igaza lett” – ismerte el utóbb Botka, aki az első orvosi vizsgálat szerint csonthártyasérülést szenvedett.

A Ferencváros játékát az ellenfél vezetőedzője, David Gallego is dicsérte. A barcelonai trénernek különösen az tetszett, hogy a zöld-fehérek nem az ellenfél hibájára vártak, hanem maguk kezdeményeztek támadásokat.

Szerhij Rebrovnak, az FTC vezetőedzőjének kifejezetten a meccs eleje volt az ínyére: „Az Espanyol nem véletlenül van itt, egy hihetetlenül erős bajnokságból, a La Ligából kvalifikálta magát, míg nálunk többen csak most játszanak először ilyen szinten. A mérkőzés elején kiválóan futballoztunk, gólt is szereztünk, megérdemelten vezettünk. Aztán viszont átadtuk a területet, feljavult ellenfelünk, amely egy nagyon erős csapat, nem számít, hol van jelenleg a spanyol tabellán” – idézte az ftc.hu a tréner szavait. Újságírói kérdésre Isael lecseréléséről ezt mondta: „Isael az előző hónapban csak néhány percet játszott, sokat dolgozott, de ma ennyi volt benne. Boldog vagyok, hogy mindent megtett a csapatért, de még nem százszázalékos” – értékelt Rebrov, aki kijelentette: a kapott gólnál nem látta pontosan, mi történt, ezért nem kívánta kommentálni.

A távirati iroda helyszíni tudósítójának azonban Rebrov másról is beszélt, az MTI tudósítása kiemelte: az ukrán tréner nehezményezte, hogy a magyar szövetség nem segíti kellőképpen a csapat sikeres európai szereplését. Szerinte ilyen fárasztó, a magyar bajnokiknál jóval nagyobb iramú találkozó után nagyon nehéz lesz megfelelően regenerálódni a vasárnapi, zalaegerszegi találkozóra, amelyet még az OTP Bank Liga második fordulójából halasztottak el.

A kritika nehezen értelmezhető, mert már az európai középcsapatok is hónapszám szerda-szombat vagy csütörtök-vasárnap ritmusban játszanak. A Ferencváros pedig elvileg egész nyáron az Európa-ligára készült, tehát nehéz most meglepetésként beállítani a növekvő terhelést. Az NB I újonca elleni meccset pedig bármilyen formában összevetni egy La Ligában edződött csapat ellen megvívottal pedig egyenesen értelmezhetetlen. Pláne, hogy a Ferencváros 27 fős mamutkerete pont azért az egyik legnagyobb a magyar ligában, hogy Rebrovnak legyen lehetősége a rotálásra.

Ráadásul az MLSZ eddig is a jó ízlés határát súrolóan igyekezett az FTC kedvében járni, az első két fordulót rögtön átütemezte a magyar bajnokságban, hogy a zöldeknek ne kelljen az El-selejtezők közben bajnokikat is játszaniuk. A tabella ezért már most kesze-kusza, elhalasztott meccsek színezik, a mezőny nem egyszerre halad, ami nem feltétlenül tetszik a többi csapatnak.

A Ferencváros az El október 3-i második fordulójában azt a bolgár Ludogorecet fogadja, amelyik 5-1-re kiütötte a CSZKA Moszkvát.