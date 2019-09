Illegális szeszfőzdében rejthették el a füvet Kápolnán

A rendőrök drogtanyára csaptak le, de a pincében talált berendezések az adóhatóságot is érdekelhetik.

Feltételezett dílert fogtak el a füzesabonyi nyomozók csütörtökön este Kápolnán, házának átkutatása során pedig a pincében – különböző rejtekhelyeken – marihuánát találtak.

A 39 éves férfit kihallgatták, őrizetbe vették, és várhatóan letartóztatásba is kerülhet. A helyi kapitányság jelenleg azt próbálja tisztázni, hogy a gyanúsított kitől szerezte be a kábítószert, és kinek adott el belőle - nyomozásuk során azonban olyan jeleket találtak, ami miatt a NAV is vizsgálódhat. Felmerült ugyanis a gyanú, hogy a férfi illegális szeszfőzdét üzemeltetett a dílerkedés mellett, írja a police.hu