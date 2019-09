Bronzérmes a női pisztolyos csapat a sportlövő Eb-n

Az ötkarikás programban is szereplő szám egyéni versenyében Csonka, valamint a tokiói kvótával már rendelkező Major is döntőbe jutott.

A Csonka Zsófia, Egri Viktória, Major Veronika összetételű csapat bronzérmet nyert 25 méter női sportpisztolyban a Bolognában zajló olimpiai kvalifikációs sportlövő Európa-bajnokság szombati napján. Az ötkarikás programban is szereplő szám egyéni versenyében Csonka, valamint a tokiói kvótával már rendelkező Major is döntőbe jutott. Utóbbi szombaton a gyors lövészetben egészen kiváló eredményt ért el (299 kör) és negyedikként került a fináléba 589 körös eredménnyel, míg Csonka az utolsó sorozatában biztosította helyét a legjobb nyolc között, miután nyolcadikként zárt 580 körrel. A 15 óra 45 perckor kezdődő döntőben a két francia riválisa közül egyet kell megelőznie az olimpiai kvóta megszerzéséhez. Egri egyéniben 32. lett 570 körrel, a csapat 1739 körrel szerezte meg a bronzérmet. Az olimpián csapatversenyt nem rendeznek. A versenyzők saját bevallása szerint is némiképp felemásra sikerült pénteki pontlövészet után szombat délelőtt a gyors lövészetre mindannyian azzal a céllal érkeztek a bolognai lőtérre, hogy javítsanak. Majornak jó esélye volt a fináléba jutásra, de egészen kiválóan lőtt, a maximálisan elérhető 300 körből 299-et ért el úgy, hogy csak az utolsó lövése volt kilences. Csonka a pénteki napon azt kérte a versenybíróktól, hogy egy másik lőállásba állhasson a gyors lövészetre, mert az asztal magassága akadályozta abban, hogy saját technikája szerint lőjön. A kérését teljesítették, ám így nem az első csoportba, hanem a másodikba osztották be, és az utolsó lőállást kapta meg. A 2015-ben Európa-bajnok lövőt ez érezhetően megzavarta kicsit a koncentrációban, ugyanakkor az utolsó sorozatában kiválóan teljesített, melynek köszönhetően hiába ért el három ellenfele is hozzá hasonlóan 580 kört, a 36 éves magyar sportoló 20 belső tízeséhez hasonlót egyikük sem közelítette meg. Csonkának ezzel megvan az esélye, hogy a szombati döntőben olimpiai kvótát szerezzen a jövő évi tokiói játékokra. Egri a rosszul sikerült pénteki eredménye után arra figyelt, hogy elsősorban a csapatot segítse, és a szombati gyors lövészetben összességében jól teljesítve járult hozzá a bronzérmet érő eredményhez.