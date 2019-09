Juncker: esélye sincs Johnsonnak újratárgyalni a Brexit feltételeit

Lecsapott Japánra a szezon 17. trópusi vihara, a Tapa, 19-en megsérültek, 300 légi járatot töröltek.

Az NHK helyi közszolgálati televízió beszámolója szerint a Tapa ugyan elhaladt a dél-japán Okinava prefektúra mellett, mégis voltak sérültjei. A helyi légitársaságok elővigyázatosságból törölték az Okinava és Japán legnagyobb szigete, Honsú közötti járatokat. Hasonló korlátozást rendeltek el a délnyugati Kjúsú szigetére tartó viszonylatokra, ebbe az irányba tart ugyanis a tájfun. Okinava szigetén a rendkívül heves szél megrongálta a távvezetéket, mintegy 5000 háztartásban nincs áram. A meteorológusok előrejelzése szerint a vihar vasárnap estére éri el Kjúsút, ahol helyenként akár 300-400 milliméter eső is eshet. Kjúsún korlátozták a vasúti forgalmat is, miután a szigetre tartó szél erőssége egyes helyeken elérte az óránkénti 160-190 kilométeres sebességet. A hatóságok arra is figyelmeztettek, hogy a rendkívüli időjárás miatt a tengeren nagy hullámok keletkeznek, míg a szárazföldön a megnövekedett csapadék mennyisége miatt földcsuszamlások lehetnek. A Tapa további útja a Cusima-szorost érintve Honsú és Hokkaidó szigete felé vezet, majd hétfőre kijut a Csendes-óceánra, ahol szakértők szerint új erőre kaphat. Szeptember elején Japánban a Fakszaj tájfun tombolásában három ember meghalt, több mint hatvan megsérült.