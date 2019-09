Szeptemberben nagyot zuhant a GKI üzleti bizalmi indexe

Szeptemberben a GKI konjunktúraindexe két és fél éve nem látott szintre esett, ezen belül az üzleti várakozások három éves mélypontjukra zuhantak

A GKI Gazdaságkutató által, az EU támogatásával végzett felmérés szerint az üzleti bizalmi index szeptemberi esése jelentős - igaz, az átmenetileg megemelkedett augusztusihoz képest -, egyetlen hónap alatt több mint tíz éve nem következett be ekkora romlás. Az üzleti várakozások az év elejétől szinte folyamatosan romlanak, most szeptemberben az építőipar kivételével minden ágazatban csökkent a bizalmi index, különösen az iparban és a szolgáltató szférában. Az ipari bizalmi index öt évvel ezelőtti szintjén van. Egyaránt rosszabb lett az elmúlt és következő időszak termelésének megítélése, a rendelésállományé (ezen belül az exporté), valamint a készletek megítélése. Az építőipari bizalmi index közel egy éve tartó, szinte folyamatos csökkenés után szeptemberben kissé korrigált. A magasépítők derűlátóbbá, a mélyépítő cégek kissé borúlátóbbá váltak. Az előző háromhavi termeléssel kapcsolatos elégedettség enyhén romlott, míg a rendelésállományok értékelése kissé javult. A kereskedelmi bizalmi index szeptemberben az augusztusihoz hasonló mértékben csökkent tovább, és ezzel kilépett az elmúlt öt évet jellemző viszonylag keskeny sávból. Az index legutóbb hat éve volt ennél kedvezőtlenebb. Az eladási pozíció megítélése közepesen, míg a rendelések várható alakulása - az előző havi kismértékű visszaesés után - jelentős mértékben romlott, a készletekről alkotott vélemény viszont valamelyest kedvezőbb lett. A szolgáltató cégek várakozása szeptemberben nagyot esett, és immár három évvel ezelőtti szintjén jár. Az általános üzletmenet és az elmúlt időszaki forgalom megítélése csak kissé lett rosszabb, a forgalmi várakozások viszont sokkal. A foglalkoztatási hajlandóság az építőipar kivételével minden ágazatban romlott, különösen a szolgáltató cégek körében. A lakosság munkanélküliségtől való félelme - igaz, rendkívül alacsony szintről - kissé emelkedett. Ugyanakkor az áremelési törekvés az ipar kivételével minden ágazatban enyhült, leginkább a kereskedelemben. A lakosság inflációs várakozása viszont érezhetően erősödött. A magyar gazdaság kilátásainak megítélése az előző havinál sokkal rosszabb lett (legkevésbé az építőiparban romlott), a fogyasztók véleménye azonban kissé javult. A GKI fogyasztói bizalmi index augusztus után - annál valamivel kisebb mértékben - de szeptemberben is tovább emelkedett, és ezzel tizenhét éves csúcsára került. A lakosság saját pénzügyi helyzetének várható alakulását és jövőbeli megtakarítási képességét is jobbnak látta, mint egy hónappal ezelőtt, ez utóbbi legutóbb 2002 augusztusában állt a mostanival egyező pozícióban.