Kikapott Hanga Ádám csapata a Szuperkupa-döntőben

A Wales elleni selejtezőt nézők nélkül játszatják le, a szlovákok fellebbeztek a központi döntés ellen.

Magyarország után Szlovákiát is zárt kapus meccsel büntethet az UEFA szurkolói miatt. Az európai szövetség a magyar–szlovák Eb-selejtezőn a vendégszurkolók miatt is szankciókat szabott ki, írja az Index BBC -re hivatkozva.

Mint emlékeztetnek rá, két ország szeptember 9-én, a budapesti Groupama Arénában játszott egymással. Elég felfokozott volt a hangulat a szurkolók között, kölcsönösen ment egymás durva szidalmazása – sőt, a magyar drukkerek kifütyülték a szlovák himnuszt. A mérkőzés után Szlovákiában emiatt bekérették a magyar nagykövetet, majd Szijjártó Péter külügyminiszter is megszólalt az ügyben.

Az UEFA pénteken bejelentette, hogy a magyar csapat következő itthoni Eb-selejtezőjét zárt kapuk mögött kell játssza, és 20 millió forintos bírságot is kiszabott. Most hasonlóan büntetnék Szlovákiát is. A szlovákok Wales elleni Eb-selejtezőjét rendezhetik meg október 10-én nézők nélkül. Ezen kívül 20 ezer eurós bírságot is kapott Szlovákia, ami természetesen fellebbez az ügyben.