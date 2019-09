Több mint tíz fokos a hőmérsékletkülönbség az országban

A Pedagógusok Szakszervezeténél betelt a pohár. Felmérésük egyre aggasztóbb képet fest a tanárok helyzetéről.

A magyar közoktatás napjáig, vagyis november 22-ig adott időt a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) a kormánynak, hogy teljesítse a szakszervezet követeléseit. Ha ez nem történik meg, tüntetésre, januárban pedig országos pedagógus sztrájkra kerülhet sor – jelentette be hétfő délelőtt Szabó Zsuzsa PSZ-elnök. Mint mondta, egy évig tárgyaltak béremelésről, óraszámcsökkentésről, a pályakezdők támogatásáról, a tanári többletmunkák kifizetéséről; eredménytelenül. – Elég volt, elfogyott a türelmünk – fogalmazott. Hozzátette: a szülőket és valamennyi szakszervezetet arra fogják biztatni, támogassák a PSZ kezdeményezését, mert az oktatás ügye mindenkit érint. Kisebb akciókra már november 22-e előtt is sor kerülhet. A PSZ alelnöke, Totyik Tamás ismertette a szakszervezet munkateher felmérésének legfrissebb eredményeit. A válaszadó pedagógusok 67-68 órát dolgoztak egy héten, miközben a törvényes munkaidő heti 40 óra; 56 százalékuk tíz hétnél több alkalommal volt heti 32 óránál is több ideig a munkahelyén. A helyettesítések száma összesen 45 órát tett ki, miközben a válaszadók csupán 6 százaléka kapott pénzbeli juttatást a többletmunkáért. A válaszadók 22 százaléka vállal valamilyen másodállást, 16 százalékuk magántanítványokkal foglalkozik, így egészíti ki fizetését. – Éves szinten legalább 45 órát dolgoznak ingyen a pedagógusok. Ennek is köszönhető, hogy 25 százalékuk, ha tehetné, azonnal elhagyná a pályát – mondta Totyik. Gosztonyi Gábor, a szakszervezet másik alelnöke hozzátette: a kormány is felismerte, hogy baj van, ezért heti 10 óráról 14 órára emelte a nyugdíjasként visszafoglalkoztatott pedagógusok óraszámát. Ám szerinte ez legfeljebb csak tűzoltásra elegendő. Szabó Zsuzsa pedig kitért arra is, mennyire aggasztó a fiatalok pályaelhagyása: míg 2017-ben mintegy hatezer friss diplomás pedagógus lépett katedrára, a 2019-es kötelező minősítésen már csak 3600-an vettek részt, számuk két év alatt majdnem megfeleződött. – A fiataloknak ez a pálya nem pálya – mondta. A PSZ szerint a kormánynak rövid időn belül határozott lépéseket kellene tennie.