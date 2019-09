Karácsony együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Szolidaritás Mozgalommal

Eddig összesen 75 beteget láttak el, 11-en hazamehettek.

Beigazolódott a gyanú, szalmonellafertőzés okozta a hajdúsámsoni gyerekek tömeges megbetegedését - közölte a Debreceni Egyetem (DE) sajtófőnöke hétfőn az MTI-vel. Ahogy korábban a Népszava is megírta , a klinikai központba annyi beteg gyerek érkezett, hogy megteltek az illetékes osztályok, ezért a további fertőzötteket a nyíregyházi Jósa András Oktatókórház fogadta. M. Tóth Ildikó sajtófőnök tájékoztatása szerint a Debreceni Egyetem klinikai központjában végezték el a laboratóriumi vizsgálatokat, ezek igazolták a szalmonellafertőzést. A klinikai központban és a Kenézy Gyula egyetemi kórházban csütörtök óta 75 beteget láttak el, közülük 11-en már hazamehettek. A gyermekgyógyászati klinikán jelenleg 41 gyerek van, az egyetemi kórházban 16 gyereket ápolnak. Az elmúlt 24 órában 7 felnőtt is érkezett az infektológiára - közölte a sajtófőnök, hozzátéve, hogy senki nincs súlyos, életveszélyes állapotban. Előző nap azt közölte a sajtófőnök az MTI-vel, hogy a debreceni kórházak megteltek, több beteget nem tudnak fogadni, ezért az esetleges további páciensek ellátására a nyíregyházi Jósa András Oktatókórházat jelölte ki az országos tisztifőorvos. Korábbi sajtóértesülések szerint a hajdúsámsoni II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai lettek tömegesen rosszul. A hajdú-bihari kormányhivatal azonnal étel- és tisztasági, illetve járványügyi diagnosztikai vizsgálatokat rendelt el az ügyben. Az iskola épületét fertőtlenítették. A tömeges megbetegedés miatt nem rendeltek el iskolaszünetet, a konyha is működik - jelezte a sajtónak Bujdosó Tibor iskolaigazgató.