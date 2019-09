Egy részeg partjelző lopta el a show-t a cseh utánpótlás-meccsen

A magyarok és a szlovákok mellett Romániát is szépen beárazta az UEFA.

A magyar-szlovák meccs első következménye az volt, hogy az UEFA zárt kapus meccsre kötelezte a magyar válogatottat : október 13-án Azerbajdzsán ellen kell ebben a formában lejátszaniuk az Eb-selejtezőt. Ma pedig a szlovák szurkolók rendbontásai miatt ítélte az UEFA a szlovák válogatottat zárt kapus meccsre , ők az október 10-én esedékes selejtezőt játsszák majd így Wales ellen. Végül Románia is ugyanebbe a kalapba került - írja az MTI -, szurkolóik a spanyolok ellen 2-1-re elveszített Eb-selejtezőn voltak rasszisták, és még a pályára is berohantak. A román válogatott október 15-én, a norvégok elleni meccsen játsszanak zárt kapuk mögött, és 83 ezer euró büntetést is kell fizetniük.