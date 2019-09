Mindenre készüljenek fel a keddi időjárással kapcsolatban

Sütni fog a nap, felhős lesz az ég, esni fog az eső.

Hétfő éjszaka kezdetben erősen felhős lesz az ég, majd szakadozik a felhőzet, főként nyugaton és délen alakul ki eső, zápor, délen egy-egy zivatar is. Az Északi-középhegység völgyeiben kedd hajnalban párássá válik a levegő. Reggelre szakadozott felhőzet lesz felettünk, hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, csak délkeleten marad egész nap sok felhő. Napközben elsősorban délen és nyugaton néhol, estétől keleten elszórtan valószínű csapadék. Az északira, északkeletire forduló szél megélénkül, kedden az Alpokalján néhol meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 15 fok között valószínű, de északkeleten a völgyekben több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 18 és 24 fok között alakul - tudatta az Országos Meteorológiai Szolgálat.