Súlyosították a Ligetvédők sátrát rugdosó rendőr büntetését

Tiszta közéletben, mutyik nélkül a lakosok saját környezetében is azonnali, jelentős javulás várható - mondja Baranyi Krisztina, az ellenzék IX. kerületi polgármester-jelöltje.

Elfogadta a Ferencvárosban induló egyéni jelölteket és a kompenzációs listát? Igen, bár súlyos kompromisszumokat hoztam. Már az előválasztásról szóló tárgyalásokon próbáltam felhívni a figyelmet arra, hogy minden szempontból hiteles, az ellenzéki szavazóknak elfogadható emberek legyenek a listán és induljanak képviselő-jelöltnek. Végül elfogadtam a többségében az ellenzéki pártok által diktált feltételeket: mindenképpen részt akartam venni az előválasztáson, hogy véletlenül se induljunk egymás ellen Jancsó Andreával, hiszen csak egy ellenzéki jelölttel lehet legyőzni a Fideszt. A helyi MSZP-t keményen bírálta, vélelmezte a Fidesszel való kollaborációt is. Milyen hangulatú a kampány? A szocialisták helyi csapata fegyelmezetten kampányol, a lehetőségeikhez és az erőforrásaikhoz mérten mindent megtesznek a sikerért. Van párbeszéd, közös munka, együttműködés. Nyilván néha felvillannak azok a sérelmek, amelyek megmaradtak, de eddig ezeket sikeresen kezeljük. A kommunikációnk kilencven százaléka valódi operatív feladatokról szól. Jancsó Andrea volt az ellenfele a ferencvárosi előválasztáson. Már tudja, hogy miben kéri majd a segítségét? Az előválasztás óta nem beszéltünk egymással, pedig minden jelölttel, pártszervezettel van kommunikáció. Ennek ellenére nem a mostani helyzetet veszem alapul, öt évig együtt dolgoztunk a képviselő-testületben, tudom, hogy miben jó. Továbbra is számítok a segítségére.



Ön a korrupció elleni harccal került be a köztudatba. Ez az ismertség elég ahhoz, hogy polgármester legyen? Az embereket az érdekli, hogy mennyire tiszta a környezetük, mennyire érzik magukat egy európai főváros lakójának, kell-e tartaniuk attól, hogy az iskolából hazajáró gyerekükkel történik valami a köztereken. A korrupció már nem hívószó az elmúlt harminc év politikai gyakorlata miatt, ez ma már nem veri ki a biztosítékot az embereknél. Ugyanakkor bízom abban, hogy az itt élők megértik: ha nincs korrupció, több jut a tisztaságra, a közbiztonságra, a tömegközlekedésre, az oktatásra, az egészségügyre. Tiszta közéletben, lopások nélkül a lakosok saját környezetében is azonnali, jelentős javulás várható. A ferencvárosi parkolási visszaélések leleplezése mások mellett az ön nevéhez is fűződik. Ezek után mi a konkrét terve a IX. kerületi parkolással? Végig azt hangoztattam, hogy központosítani kell a teljes budapesti parkolást. Tarlós István főpolgármester azt állítja, hogy Orbán Viktor kormányfő elfogadta a kérését, és az önkormányzati törvényt módosítva fővárosi hatáskör lesz a parkolásüzemeltetés. Ha ez igaz, és egy olyan cégre bízzák, amelynél garantálható, hogy nem magánzsebekbe vándorol a haszon, akkor ezzel egyetértek. Orbán ugyanakkor meggondolhatja magát, ez esetben a IX. kerületben saját kézbe vesszük az üzemeltetést és legalább évente félmilliárd forinttal több közpénz marad itt. Ezt fordíthatjuk gyógyszertámogatásra, bérlakásfelújítása, takarítógépek beszerzésére, zöldítésre. A parkolási anomáliák mellett az ingatlanmutyik sem voltak ritkák eddig a kerületben. Ezek az ügyek mennyire érintenek mondjuk egy nyugdíjas ferencvárosi lakost, akinek autója és értékes ingatlana sincs? A lakhatási szegénység egyre inkább terjed, az idős emberek jövedelmük háromnegyedét a lakhatásukra fordítják minden hónapban. Ráadásul sokszor olyan bérlakásokban élnek, amelyek műszaki állapotuk miatt erre gyakorlatilag alkalmatlanok. Eközben a szépen felújított önkormányzati bérlakásokat a fideszes körhöz tartozók fillérekért megveszik, majd eladják négy-ötszörös haszonnal. Ezt tudják ők is. A parkolásról pedig készítettünk egy kutatást, a botrányokról a kerület 85 százaléka hallott. Sőt a legtöbben részletesen ismerik a történetet. Bérlakásokat újítana fel, gyógyszertámogatásról beszél, rendszeres takarításról. Ilyen jó anyagi helyzetben van a kerület? Ferencváros 22 milliárdos költségvetéssel dolgozik. Rengeteg felesleges dologra költ a fideszes vezetésű önkormányzat, például 100 milliót szórnak el a helyi újságra és ennél is több vándorol haveri zsebekbe. Mindezek ellenére 3,5 milliárd forint maradt az év végén az önkormányzatnál. Ez rengeteg pénz. Akár egy-két éven belül is látványos eredményeket lehet elérni. Magyarul a gazdag Ferencváros nagyon kell a Fidesznek. Milyenek az esélyei? Nem is azért kell nekik elsősorban, mert gazdag, hanem, mert rengeteg állami, kiemelt beruházást terveznek ide. A fideszes polgármester, Bácskai János népszerűsége csökkent, méréseink szerint le van maradva. Ezt a kerületet – lekopogom –, elveszítheti a kormánypárt.