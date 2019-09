Magyar séf nyerte a nemzetközi verseny elődöntőjét

Hassay Zsófia VI. kerületi fideszes polgármester bízik abban, hogy a „célzott és indokolt jóléti intézkedések köre tovább gyarapodhat”.

A Népszava információi szerint a napokban kezdték el kézbesíteni a Terézvárosban a választás előtti jótéteményt. A 62. életévüket betöltött kerületi lakosok az Idősek Világnapja alkalmából 10 ezer forint összegű „természetbeni támogatást”, azaz ajándék- és bevásárló utalványt kapnak. (Micsoda szerencse, hogy az idősek világnapja az önkormányzati választás előtt van.) Az utalványokhoz mellékelt levélben Hassay Zsófia polgármester (akinek fideszes pártállása nem szerepel a papíron) rögzíti, hogy az önkormányzat vezetése kiemelt figyelmet fordít a terézvárosiak minden korosztályának megbecsülésére, így fontosnak tartja „a 62. életévüket betöltött vagy annál idősebb, a kerületben élő emberek tiszteletét és támogatását is”. A kerületvezető örömmel ad hírt arról, hogy a Terézvárosban élő idősebb lakótársak megélhetési költségeinek csökkentésére idén is biztosítják a 2014-ben bevezetett jóléti intézkedést. Ugyanakkor bízik abban, hogy „felelős városvezetési gyakorlatunknak és takarékos, a felesleges vagy pazarló kiadásokat nélkülöző gazdálkodásunknak köszönhetően a célzott és indokolt jóléti intézkedések köre tovább gyarapodhat”. Az ellenzék közben azt állítja, hogy Hassay Zsófia vagyonnyilatkozatából nem derül ki, milyen forrásokból tudott értékes családi házat vásárolni Budán, ahol most is lakik. A fideszes polgármester kihívója az összellenzéki jelöltként induló momentumos politikus, a VI. kerületben élő Soproni Tamás.