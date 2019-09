Saját testőre leplezhette le Strachét

Újabb botrány robbant ki az Osztrák Szabadságpártnál (FPÖ) a vasárnapi választások előtt.

Megint a májusban megbukott pártelnök, Heinz-Christian Strache körül forranak az események, ezúttal pénzügyi visszaélései lepleződtek le. Volt biztonsági embere, bizonyos Oliver R. (aki május elején még Budapestre kísérte az ott Orbán Viktor által hatalmas ovációban részesített főnökét) állítólag 2013 óta gyűjtött bizonyítékokat Strachéról, az FPÖ munkatársai nevére címzett számlákról, amelyek Strache és később a felesége luxuskiadásait fedezték. Alkancellári minőségében – 2017. decemberétől – Strache bruttó havi 22 ezer euró fizetést kapott (korábban pártjának parlamenti frakcióvezetőjeként 15 ezret), de pártja fizette klosterneuburgi házának bérleti díját, hivatali autójának költségeit sofőröstől. Feleségét az FPÖ-ben viselt, állatvédő tisztségéért további 11 ezer euró havi összeggel díjazták, de a frissen felbukkant papírok szerint elegáns ruháit, nagyvonalú partijait, felesége divatozását az extra számlákkal egyenlítette ki. Hírek szólnak további, sporttáskában tartott készpénzekről, ezeket állítólag orosz forrásból juttatták a vezérnek. Oliver R. eredetileg az osztrák terrorelhárítás rendőre, több mint 10 évig vigyázott Strachéra, minden ügyét ismerte és segítette. Viszonyuk 2013-ban romlott meg, amikor a biztonsági ember súlyos betegséget élt át, s felgyógyulása után főnöke roppant szűkmarkúan bánt vele, nem tartotta be pénzügyi ígéreteit. Úgy hírlik, a hírhedt Ibiza-videóban is vastagon benne volt, az ő aktív közreműködésével sikerült a spanyolországi felvételekkel politikai halálba kergetni Strachét. O.R. korábban a hatóságoknak pénzügyi visszaéléseket hozott a tudomására, de mert bizonyítékaiért pénzt kért, az együttműködés megszakadt. Két éve a főnök és a beosztott kibékült, a volt rendőr a szintén a Strache felügyelete alá tartozó sportminisztériumban kapott állást, sőt kerületi funkcionáriusnak is kinevezték. Hétfő este a bécsi ügyészség emberei házkutatást tartottak az egykori rendőrnél, a számlagyártásról óriási készletet találtak, de ezekkel együtt O.R.-t is letartóztatták, zsarolás vádjával. A férfit másnap kizárták az FPÖ-ből Norbert Hofer, a párt szeptemberben megválasztott új elnöke a párttagsághoz intézett videóüzenetben ígérte, hogy a csalás összes részleteire fényt derítenek. A korábbi botrányokból most lábadozó szélsőjobboldali párt vezetése, amely a néppárttal szeretne újra országos koalícióra lépni, már szabadulna Strachétól. Állítólag ki is teszik a szabadságpártból, ahogy lefutottak a választások. A pártot 14 éven át irányító Strache eddig azt tervezte, hogy a Bécsben jövőre esedékes helyhatósági választásokon kerül majd vissza a nagypolitikába. Hírlik, hogy a kényelmetlen fejlemények nyomán inkább új pártot fog alapítani.