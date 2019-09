Megnyílt a világ legnagyobb, tengeri csillagnak álcázott reptéri terminálja

Akkor sem szedik le a politikusok posztjait, ha azok sértik a közösségi oldal tartalmi szabályait.

Nick Clegg, a Facebook globális ügyekért és kommunikációért felelős alelnöke a közösségi oldal blogján tette közzé azt a keddi, Washingtonban elhangzott beszédét, amiben közölte, hogy a jövőben a politikusoknak nem kell betartaniuk az oldal tartalmi irányelveit. Vagyis annyit hazudhatnak, amennyit nem szégyellnek, ugyanis Clegg szerint nem a Facebook dolga közbelépni, amikor a politikusok megszólalnak. Az alelnök összesen két esetben ígért komolyabb ellenőrzést: 1. Az olyan posztokat továbbra is el fogják távolítani, amik valódi erőszakot szíthatnak. 2. Természetesen a hirdetett bejegyzéseket veszik még komolyan, és szigorítottak is ezek szabályozásán: a politikai hirdetések közzétevőinek igazolniuk kell személyazonosságukat, és információkat kell szolgáltatniuk arról a szervezetről, amelynek nevében hirdetnek. A Facebook címkézni fogja ezeket a politikai hirdetéseket, hét éven át meg is őrzi őket, és azok adatait - beleértve azt is, hogy ki fizetett értük -mindenki számára elérhetővé teszik.