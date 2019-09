Ellenszélben indult a Barcelona magyarországi akadémiája

A 2021/22-es szezonban elindul egy harmadik kontinentális klubsorozat, amely az Európa Konferencia-liga nevet viseli.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) végrehajtó bizottsága Ljubljanában tartotta kongresszusát, ahol több fontos bejelentést is tett. A 2021/22-es szezonban elindul egy harmadik kontinentális klubsorozat, amely az Európa Konferencia-liga nevet viseli. Az új versenyben – akárcsak a Bajnokok Ligájában – 32 csapat indulhat, ezzel párhuzamosan az Európa-liga mezőnyét leszűkítik a mostani 48-as létszámról 32-esre, ezzel az UEFA szinte kizárja a kisebb, főként kelet-európai klubcsapatokat a két fő sorozatból.



Az UEFA a 2020-as Európa-bajnokság kapcsán is tanácskozott, s úgy döntött, összesen 600 ezer, városonként 50 ezer fát ültet a jövő nyári, 12 országban – köztük Magyarországon, a Puskás Ferenc Stadionban – rendezendő kontinensviadal helyszínein.

„Néhány éven belül lesz nemzetközi döntő a stadionban, amely ha bizonyít, akkor Bajnokok Ligája-döntő is lesz” – fogalmazott Csányi Sándor, a magyar szövetség elnöke még áprilisban. Az új nemzeti stadion építése során, sőt, már azt megelőzően is többször elhangzott, hogy a novemberben átadásra kerülő, és 2020 nyarán négy Eb-meccsnek is otthon adó, 67 ezres aréna a jövőben alkalmas lehet a legrangosabb európai kupasorozat fináléjának megrendezésére is – ez is egy kiemelt cél volt a kivitelezés során.

Az viszont immár biztos, hogy a következő három évben nem lesz Budapesten BL-döntő, ugyanis 2021-ben a szentpétervári Kresztovszkij Stadionban, 2022-ben a müncheni Allianz Arénában, míg 2023-ban a londoni Wembley Stadionban rendezik a finálét.

Átalakul a Nemzetek Ligája lebonyolítása is, az eddig négy osztályt háromra csökkentik, amely azt jelenti, hogy az élvonaltól búcsúzó Németország, Izland, Horvátország és Lengyelország mégis a legjobbak között maradhat, és szintén nem esett ki a második vonalból Szlovákia, Törökország, Írország és Észak-Írország. A C osztályból feljutott négy csoportgyőztesen túl pedig a csoportmásodikok, így Magyarország is a második vonalba kerülnek át.