„Hazaáruló!” – Hende Csaba így skandáltatta közönségét Szombathelyen (videó)

A kampányrendezvény résztvevőinek azt is levezette, hogy az ellenzéki jelölt Afrikát csinál a városból.

„Hazaáruló, hazaáruló” – így skandáltatta Hende Csaba volt honvédelmi miniszter, az országgyűlés fideszes alelnöke Szombathelyen a közönségét, amikor Balázsy Péter kormánypárti polgármester-jelöltnek kampányolt. A hétfő esti eseményről készült felvételekből úgy tűnik:



Hende azt várta a közönségétől, hogy az ellenzéki polgármester-jelöltet, Nemény Andrást nevezzék együtt kiabálva hazaárulónak.

Ennek azzal ágyazott meg, hogy levetített egy videót, melyben egy Milánóban élő magyar Afrikának nevezi az olasz várost, azt hangoztatja, hogy Matteo Salvini szélsőjobboldali olasz belügyminiszter bukása óta kétszer annyian lettek a „vendégek”, majd pedig olyan, a radikálisok által hangoztatott közhelyeket vesz sorra, minthogy erőszakolnak, gyilkolnak, és még a katonákra is rátámadnak a menedékkérő emberek. „Ez vár Szombathelyre is”, ha Neményi nyer – állapította meg Hende. Ezt pedig Nemény egy korábbi kijelentéséből vezette le, amiben a politikus az uniós kvóta-rendszer mellett foglalt állást.



Az ellenzéki jelölt képe eközben végig terroristák fényképeinek csokrában volt látható Hende mögé kivetítve.



Hende beszédéről, illetve a „hazaárulózásról” az LMP közösségi oldalán is közzétett egy montázst , ebben kiemelik: Balázsy „némán tűrte” az eseményeket.

Nem csak jelen volt, de beszédet is mondott Hende előtt Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester. Cser-Palkovics korábban többször kiállt a tisztességes kampányolás mellett, egy alkalommal a DK fehérvári képviselőjét is védelmébe vette, akit kormánypárti közösségi oldalak testalkata miatt, személyeskedve sértegettek. Kerestük Cser-Palkovicsot, hogy megtudjuk, tervez-e most is felszólalni a tisztességes kampányolásért, de egyelőre nem sikerült elérnünk. Amint ez megtörténik, cikkünket frissítjük.

Az alábbi videón a 33. percnél hangzik el a „hazaárulók” skandálás, a 26. percnél pedig Cser-Palkovics hallható, amint mintha éppen burkoltan sorosozna: akitől szeptemberi brüsszeli meghívását kapta Nemény, az „Amerikába repül, lehet, hogy a gazdájához”, fogalmaz. Nemény egyébként többek közt azzal kapcsolatban tárgyalt, hogy közvetlen uniós pénzekből fejlesztené Szombathelyet.