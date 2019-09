Halálos baleset – Fának csapódott egy autó Dabasnál

Pedig édesapja még az új-zélandi rendőrséget is értesítette fia eltűnéséről.

egy egyszemélyes szoba

Az első információk szerint az új-zélandi University of Canterbury elsőéves hallgatójának holtteste két hónapon át feküdt a kollégiumi szobában érintetlenül - írja a Guardian . A fiatal férfit hétfő este találták meg, miután a kollégisták erős szagot kezdtek érezni, és kihívták a rendőrséget. Az eset körülményeit jelenleg halottkém vizsgálja, a halál okát még nem sikerült meghatározni. Chris Hipkins új-zélandi oktatási miniszter szerint a hír mélységesen aggasztó, ezért alapos vizsgálatra szólította fel az egyetemet, és felkért egy bizottságot is, hogy segítse a munkát. A miniszter együttérzéséről biztosította a fiú családját és iskolatársait. Helyi lapok szerint a fiú apja korábban már értesítette a rendőrséget, miután nem tudott kapcsolatba lépni gyermekével. A fiú egyszemélyes szobája egy hosszú folyosó végén volt, és a kollégiumi takarítók csak a közös helyiségekben dolgoznak, ezért nem is néztek be hozzá. A Guardian cikke kitért arra is, hogy a Sonoda elnevezésű, japán tematikájú egyetemi campusonbérleti díja 15 ezer új-zélandi dollárba, megközelítőleg 3 millió forintba kerül egy évre.