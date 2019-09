Halálra gázoltak egy idős férfit Uzdon

Az ügyészség közösség elleni erőszakkal, illetve súlyos testi sértés kísérletével vádolja a két fiatalt.

Elkezdődött a pere annak a két, pécsi fiatalnak, akik a városukban tanuló arab diákokat bántalmaztak. Tavaly augusztus 18-án este hét, a rasszizmusát küllemével is jelző, helybéli fiatalember a baranyai megyeszékhely belvárosában beszélgetett, amikor elhaladt mellettük két, a pécsi egyetemen tanuló jemeni diák. A csoport egyik tagja odaszólt a jemenieknek, hogy „Migránsok, húzzatok haza! Takarodjatok! Magyarországon csak magyarul beszéljetek!” A két jemeni haladt tovább, de egyikük annyit odaszólt, hogy „Máshogy is lehet!” A fekete nadrágot és bomberdzsekit, valamint vasalt bakancsot viselő, kopaszra nyírt fiúkból álló csapat két tagja, a 16 éves G. Zs, és a nála két évvel idősebb T. Z. szidalmazni kezdte a jemenieket, akik menekülőre fogták. A támadók beérték, majd származásuk miatt durván szidalmazva rángatták őket, földre lökték egyiküket, és többször beléjük rúgtak. A két egyetemi hallgatónak sikerült egérutat nyerni, és értesítették a rendőröket, akik pár perccel később elfogták a támadókat. A Pécsi Járásbíróság szerdán elkezdte a rasszista duó büntetőperét, az ügyészség mindkettőjüket közösség elleni erőszakkal, illetve súlyos testi sértés kísérletével vádolja. (A sértettek egyike sérülés nélkül megúszta, társa nyolc napon belül gyógyuló zúzódásokat szenvedett, ám a szakértők szerint a bakancsos rúgások sokkal komolyabb bajt is okozhattak volna.) A vádlottak nem ismerik el bűnösségüket. Azt állítják, hogy ők nem foglalkoztak a jemeniekkel, ám a csoportjukból az egyik fiú tényleg lemigránsozta őket. Erre a jemeniek azt mondták, hogy „faszszopó magyarok”, s mivel ezt épp feléjük fordulva mondták, G. Zs. és T. Z magára vette a sértést. Ezután mentek neki a jemenieknek, amit ma már bánnak. A vádlottak azt is elmondták, hogy nem azért törtek a diákokra, mert azok arabok voltak, azt ugyanis nem látták rajtuk az esti megvilágításban. A per decemberben folytatódik. Akkor hallgatják meg az eset tanúit, s kiderül, mi a realitása annak, hogy a hét rasszistát valóban provokálta-e a náluk gyengébb felépítésű két arab diák, és az is, hogy a támadás ifjonti csetepaté volt-e, avagy kisebbséghez tartozó emberek ellen irányuló bűncselekmény, amit a törvény lényegesen szigorúbban ítél meg. Egyébként G. Zs. azóta is részese volt egy utcai verekedésnek, akkor cigány fiatalokkal csapott össze. A vádlott állítja, hogy ő csak megpróbált megvédeni valakit, akik megtámadtak a cigányok.