Strasbourg nem segít Hernádin

Aluljárókat zárnak télen a hajléktalanok elől, Ahmed H. -t Ciprusra küldik- jelentette be csütörtökön a kancelláriaminiszter. Gulyás Gergely Hende szombathelyi közönséghergeléséről is beszélt - a klímavédő Greta Thunberget pedig kihasznált, beteg gyereknek nevezte.

Kormányülés zajlott szerdán, ennek eredményeiről Gulyás Gergely csütörtökön számolt be a 143. kormányinfón. A kancelláriaminiszter nem meglepő módon a bevándorlás témájával kezdett – mint mondta, a most felálló baloldali olasz kormány megnyitotta kikötőit a menekültek előtt, ami szerinte meghívót jelent a több százezres, Afrikából érkező tömegek számára. Ezzel párhuzamosan erőltetik a kvóta szerinti menekültelosztást is, úgy hogy az Európai Bizottság nem utalja nekünk a határőrizetre szánt pénzt – folytatta Gulyás. Mint mondta, a magyar kormány a befogadásban nem kíván részt venni, legfeljebb a bevándorlók visszaszállításában. Ennek jegyében haza is küldik Ciprusra a röszkei zavargások után terrorcselekmény (valójában három-négy kő eldobása - a szerk.) miatt elítélt Ahmed H-t is.

Megkezdődik a kiszorítósdi

A kormányülésen szó volt az oktatás helyzetéről és a hajléktalanellátásról is: Gulyás szerint az új Nemzeti Alaptantervet már most el kellene fogadni ahhoz, hogy jövőre alkalmazható legyen -ingyenes tankönyvekre pedig 14 milliárd forintot szánna jövőre a kormány. A miniszter megerősítette a hvg.hu korábbi értesülését, is, miszerint a tél folyamán kilenc budapesti aluljárót zárnának le az éjszakai órákra – ezzel kiszorítva onnan a hajléktalanokat – viszont több mint 2 milliárdot költenének 85 hajléktalanszálló meghosszabbított nyilvántartására, és 135 új férőhelyet is létesítenének, ellensúlyozva a szigorítást.

Motorcsónak? A rohamrendőrök keményebbek voltak

Gulyásnak a kérdésekre válaszolva volt néhány erősebb mondata: amikor arról kérdezték, hogy Karácsony Gergely programját trollok zavarták meg letakart lajstromszámú motorcsónakról, a kancelláriaminiszter kifejtette: ennél sokkal rosszabb volt, hogy Gyurcsány Ferenc idejében azonosító nélküli rendőrök voltak az utcán. A csípőből érkező gyurcsányozás után azért hozzátette, hogy az esetet személy szerint nem vizsgálta, de a rendőrség foglalkozik vele, és az kiválóan végzi munkáját.

Azt nem is Hende mondta (hanem a közönsége)

A politikusnak kész válasza volt a trollkodásnál is ijesztőbb esetre, amikor H ende Csaba hazaárulózásra biztatta hallgatóságát Szombathelyen, így becsmérelve a helyi ellenzéki polgármester-jelöltet, Nemény András. Gulyás erre azt mondta, hogy Hende nem használta a kifejezést (valóban nem, hiszen a közönséggel mondatta ki – a szerk.), ellenben az ellenzéki jelölt igen. Van azonban némi különbség a között, hogy Nemény a kormány gazdasági hazaárulásáról beszél 2016-ban, és hogy a volt honvédelmi miniszter egy teltházas közönséget uszít Nemény ellen.

Putyin a rendszeres kapcsolattartás miatt jön októberben

Gulyás az októberi Putyin-látogatásról szólva azt mondta, hogy törekednek az évi rendszeres kapcsolattartásra, hiszen Oroszország fontos gazdasági partner. Kérdésre válaszolva kitért Mengyi Roland négyéves börtönbüntetésére is – hangsúlyozta, hogy Mengyi már nem párttag, ők pedig tiszteletben tartják a bíróság döntését. Az el nem ítélt, de vád alá helyezett Simonka György kapcsán viszont arra emlékeztetett, hogy az ítélet kimondásáig mindenkit megillet az ártatlanság vélelme.

Greta Thunberg csak egy beteg kisgyerek?

Gulyásnak a civil klímavédelemről is megvan a véleménye: a Fridays for Future globális mozgalmat visszataszítónak nevezte, péntekre tervezett budapesti klímasztrájukról pedig azt mondta, hogy pár tucat aktivistán kívül ez senkit sem érdekel. A miniszter azt elismerte, hogy a kormánynak komoly felelőssége van klímaügyekben - a klímavédelem legismertebb arcát, a 16 éves Greta Thunberget viszont kihasznált, beteg kisgyerekként emlegette, Tunberg Asperger-szindrómájára utalva.