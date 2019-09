Megkülönböztetés miatt ítélt a magyar hatóságok ellen az uniós bíróság

Közös javaslatcsomagot fogalmazott meg a munkaerőhiány kezelésére a Munkástanácsok Országos Szövetsége és a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. Lehetnek vitatott pontok.

Becslések szerint jelenleg mintegy 200-250 ezer dolgozó hiányzik a hazai munkaerőpiacról. Ha nem változik semmi, demográfiai okokból évente további 40 ezerrel csökken majd a rendelkezésre álló munkaerő létszáma. A kormány eddigi, a munkaerőpiacon korábban kevésbé aktív rétegek – például a kisgyerekes nők vagy a nyugdíjasok – bevonását célzó intézkedései csak átmenetileg enyhítik a hiányt. Hosszabb távon a termelékenység növekedésével, a hatékonyabb munkaszervezéssel lehet csak javítani a helyzeten – jelentette ki Rolek Ferenc, az Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) alelnöke a Munkástanácsok Országos Szövetségével (MOSZ) közös javaslataikat ismertetve. A két szervezet – az általuk a szociális párbeszéd mérföldkövének nevezett – javaslatcsomaggal a foglalkoztatás területi, ágazati struktúráját alakítaná át. Visszaszorítanák továbbá a feketefoglalkoztatást és átvilágítanák az állami szféra működését is. A munkásszállók fenntartását például általános működési költségként, adó és járulékmentesen számolnák el. A kormány ugyan támogatja a munkásszállók építését, ám a vállalkozások terheit tovább kell csökkenteni, mivel a munkaerő mobilitásának fő akadálya még mindig a lakhatás – fogalmazott Rolek Ferenc. Az állami és az uniós források elosztásakor pedig nem a nagy munkaerőigényű, hanem a magas technológiai színvonalú, kevesebb, de képzettebb munkaerőt foglalkoztató ágazatokat és beruházásokat kell elsősorban támogatni – folytatta az MGYOSZ alelnöke. Ilyen lehet például a gyógyszergyártás vagy az elektronikai-, IT-szolgáltatások területe. Erősítenék a munkaügyi ellenőrzéseket is. Korábbanhogy a munkaügyi ellenőrök létszámát és az ellenőrzések gyakoriságát olyan mértékben lecsökkentette a kormány, hogy ha most ellenőriznének egy céget, akkor az legközelebb 83 év múlva kerülne ismét sorra. A 4,5 millió munkavállaló közül tavaly például alig 70 ezret ellenőriztek, de még így is több mint tíz százalékuknál feketefoglalkoztatásra bukkantak. A jogsértésben éppen azok az ágazatok járnak élen, ahol a leginkább panaszkodnak munkaerőhiányra. A feketemunkások 38 százaléka az építőiparban, 12 százaléka a vendéglátásban, 11 százaléka a mezőgazdaságban, 8 százaléka pedig a kereskedelemben dolgozott. Az MGYOSZ és a MOSZ szerint a kormánynak hatékonyabban és célzottan kell fellépnie a feketemunka ellen, az ellenőrzésekbe pedig az érintett ágazati szövetségeket és szakszervezeteket is be kell vonni. Az illegális működés nem kerül a hatóságok látóterébe, csak akkor, ha együttműködnek a helyi munkaadói és munkavállalói szervezetekkel – mutatott rá Rolek Ferenc. Várhatóan nagy vitát vált majd ki a javaslatcsomag azon pontja, amely szerint át kell világítani a költségvetési szféra munkaszervezését, mondván: nemzetközi összehasonlításban túl nagy a súlya a foglalkoztatásban. A munkaadói oldal időről időre felveti, hogy a közszférában túl sokan dolgoznak, ezért egy részüket át kellene átirányítani a versenyszférába. A javaslatcsomag most úgy fogalmaz: „A közalkalmazottakat foglalkoztató nagy ellátó rendszerek hatékonysága alacsony. Szükség lenne az intézmények technikai színvonalának jelentős növelésére, a munkaszervezés javítására. Ezzel nemcsak az ellátás színvonala javulna, hanem várhatóan jelentős munkaerő is felszabadulna.” Rolek Ferenc kérdésünkre azt mondta: érzelmekkel teli vita, hogy sokan dolgoznak-e a költségvetési szférában, vagy sem. A számok mindenesetre egy komoly vizsgálatot indokolnak. A maga részéről úgy vélte: valóban sokan dolgoznak a költségvetési szférában, ám a jelenlegi munkaszervezés mellett erre valószínűleg szükség is van. Változást akkor lehet elérni, ha hatékonyabb lesz a működés. Palkovics Imre, a közszféra számos szakszervezetét is a soraiban tudó MOSZ elnöke úgy fogalmazott: örülnek, hogy ez a téma felvetődött, tabuk nélkül kell átnézni a közszféra létszámstruktúráját. Hangsúlyozta: az egészségügy, az oktatás, a büntetés végrehajtás, a rendőrség, a tűzoltóság területén vitathatatlanul nagy a munkaerőhiány. Elmondta azt is: javaslataikat megküldték a többi érdekképviseletnek is, akikkel szintén egyeztetnek majd, és egy kompromisszumos csomagot szeretnének a kormány elé tárni.