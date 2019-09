Távozik a Filmalap éléről Havas Ágnes, "új elképzeléseknek" adja át a teret

Székely Csaba Semmit sem bánok című darabjában a Rózsavölgyi Szalonban a szerző ezúttal is remek dialógusokat tálal, néhol túl kiszámítottan, de megszállottan a végletekig fokozza a történet dramaturgiáját.

Ahogy Schneider Zoltán létezik a színpadon, az külön tanulmány. A semmittevést is képes gazdagon, tétován, bumfordian mutatni. Az egykori román titkos rendőrség ma már nyugdíjas egykori tisztjét játssza. Nincs már rá szükség, feszeng, téblábol és emlékezik, vagyis emlékeztetik. Ha bekapcsolja a televíziót, azonnal szembesülnie kellene a bűnös múltjával. Ráadásul még be is kopog hozzá a korábbi beosztottja (Elek Ferenc), aki nem csak szembesíti, hanem még manipulálja, zsarolja is. A harmadik szereplő a szomszéd kislány (Sztarenki Dóra), akinek a története a végére összeér az egykori ezredesével. Székely Csaba szívesen nyúl tabutémákhoz, ez igaz a Bánya trilógiára, vagya Radnóti Színházban játszott 10-re. A nyers szókimondást keveri az elrajzoltabb, groteszkebb hangvétellel. A Semmit se bánok című darabot néhány éve írta, ez volt a magyarországi bemutatója, Erdélyben már játszották és most épp a Rózsavölgyit követően Bukarestben és Liechtensteinben is műsorra tűzték. A mű felvillantja a piszkos múltat és azt, hogy a bűnök miként nyúlhatnak át a mába. Miként érinthetik, nyomoríthatják meg a következő generációt. Egy olyan rétegbe gázol bele, amelyből nincs kiút, hiába gondoljuk. A bűnt örökké magunkkal kell cipelniük, még akkor is, ha el akarjuk tolni magunktól, amennyire lehet. Székely Csaba darabja óriási lehetőséget ad a színészeknek, főként a két férfi figurának a Dominiket játszó Schneider Zoltánnak és az Alexet alakító Elek Ferencnek. Az ő találkozásuk, összecsapásuk sűrítménye annak, amiben még ma is élünk. A manipuláció, az örökös emberi sakkjátszma mozgatja ezt a sajátos kapcsolatot. Az egykori beosztottból zsaroló lesz, a főnökből pedig kiszolgáltatott.