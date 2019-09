Tüntetés egy élhető jövőért – Több ezren vettek részt a budapesti klímasztrájkon

Miféle összeférhetetlenség? Inkább migráció! A miniszterelnök a Kossuth rádióban mesélt a bevándorláspárti és bevándorlásellenes erők harcáról, melyben Trócsányi László is áldozatnak tűnik.

A rádióriporter az első kérdésében még emlékeztetett is rá, hogy a Trócsányi résztulajdonában lévő iroda állami megrendeléseket kapott Trócsányi László minisztersége idején. Az ügyvédi iroda a Miniszterelnökséggel kötött 236 milliós szerződést, hogy Paks II ügyében képviselje az országot Brüsszellel és Ausztriával szemben -

A nyilvánvaló problémán elegánsan felülkerekedve arról kezdett beszélni, hogy Trócsányit sunyi oldalvágással támadták meg, bűnének pedig azt tartják ellenfelei, hogy az ő segítségével alkották a jogszabályokat ahhoz, hogy senki se érkezhessen okmányok nélkül, szabálytalanul Magyarország területére

Orbán Viktor azt is hangsúlyozta, hogy csütörtökön beszélt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság megválasztott elnökével, és abban maradt vele, hogy megvárják, amíg írásba adják a jogi bizottság véleményét. Ezt a helyzetet megoldjuk, megoldom, van a zsebemben második, harmadik és negyedik megoldás is – tette hozzá a miniszterelnök, majd a tőle megszokott módon focis hasonlatokkal kezdett beszélni a bevándorláspártiak és a bevándorlásellenesek gigászi csatájáról. „Egy éles harc zajlik, és a következő években is zajlik majd az európai bevándorlásellenes és bevándorláspárti erők között, amit úgy is mondhatunk régi nyelven, hogy a jobboldal és baloldal között, és hát a baloldal az álnok és könyörtelen, kitartó, tehát nincs elveszett labda, ez a fajta középpályás a baloldal, addig mennek, amíg az ellenfél mozog, amíg egy újabb kiskaput nem találnak, ha kell, akkor a partvonalon kívülről hoznak segítséget, megbeszélik a bíróval, szóval mindent kitalálnak, ez egy nagy, nagy csata, amikor a baloldallal kell az embernek szembefordulnia, de hát mi se most jöttünk le a falvédőről, majd menni fog ez” – fejtegette reggeli rádiós előadásában a kormányfő. Trócsányi biztosi pozíciója valóban nem teljesen elérhetetlen vágyálom : hétfőn ismét tárgyal a román és magyar jelölt helyzetéről az Európai Parlament jogi bizottsága, mivel a szakbizottság az EP elnökéhez eljuttatott írásos véleménye nem felel meg a követelményeknek, nem tisztázza a képviselők aggályait, és nem fogalmazza meg világosan a javaslataikat.

A miniszterelnök az olasz belpolitikáról is beszélt. Közölte, hogy választás nélkül alakították át a kormányt, és sok olasz úgy érzi, azt az embert, Matteo Salvini addigi belügyminisztert, távolították el a kabinetből, aki a biztonság garanciája volt Olaszországban, hiszen lezárta a kikötőket a migránsok előtt. Giuseppe Conte olasz miniszterelnöknek a magyar kormánnyal szembeni bírálataira Orbán Viktor úgy reagált: van, amiben Magyarország tud segíteni és van amiben nem és nem is akar. „Abban nem segítünk (...), hogy megnyissák a kikötőket, migránsokat szállítsanak be, és hogy szétosszák ezeket az embereket Európában” – jelentette ki. Ugyanakkor a határvédelemben – például rendőrök odaküldésével – tud segíteni Magyarország Olaszországnak, és „ha kell, az olasz határszakasz bármely részét át tudjuk venni megőrzésre, állunk rendelkezésre” – közölte. Hozzátette: szétosztási kvótáról szó sem lehet, de „kiszállítási” kvótát támogat, Magyarország szívesen vállal ebben feladatot, még akkor is, ha nem az ő területén vannak a migránsok. Ez a segítség azonban láthatóan nem kell – jegyezte meg –, mert a baloldal azért hozza be a migránsokat, hogy később állampolgárságot adjon nekik, ők pedig mindig a baloldalt fogják támogatni. A hétvégi osztrák választásról azt mondta: reméli, hétfőn már eggyel többen lesznek az európai porondon, akik ellenzik a bevándorlást. A Fidesz vasárnapi tisztújító kongresszusával kapcsolatban pedig közölte: „tudatában kell lenni annak, hogy nagy feladat és nagy tény, hogy még talpon vagyunk”. Az interjúban az októberi önkormányzati választás is szóba került, azon belül az a – Karácsony Gergely szerint manipulált,rögzített –amelyen az ellenzéki főpolgármester-jelölt, zuglói polgármester MSZP-s fenyegetésről is beszél. Orbán Viktor erre úgy reagált: Karácsony Gergely „csetlik-botlik, lassan megsajnálom, olyan lehetetlen helyzetekbe sodorja magát”. De reméli, az emberek Budapesten és máshol is alkalmas jelölteket választanak majd.