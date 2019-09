„Paradox Europa”- Heller Ágnesre emlékeztek a bécsi Volkstheaterben

Amerikai politikai elemzők szerint egy massachusettsi szenátornő a legesélyesebb arra, hogy a jövő novemberi elnökválasztáson felvegye a versenyt Donald Trumppal.

Eddig Elizabeth Warren csak egyike volt a népszerűségi listákat vezető demokrata elnökjelölt-aspiránsoknak. A legújabb felmérés szerint viszont már az élre ugrott közülük. A Quinnipiac egyetemnek az egész országra kiterjedő kutatása szerint a demokratákat választó szavazók 27 százaléka már őt látná szívesen a hivatalban lévő elnök kihívójaként. A volt alelnök, Joe Biden 25 százalékot kapott, míg Bernie Sanders jelentősen visszaesett, 16 százalékon áll. Egyre valószínűbbnek látszik, hogy a verseny közöttük dől el majd jövőre. Mindhárom aspiráns hátránya a koruk. Biden és Sanders még a 73 éves Trumpnál is idősebbek, Warren viszont „csak” az idén volt 70. És a jelek szerint nála a kor nem is számít, egyelőre fiatalos lendülettel vetette bele magát a küzdelembe. Az elemzők liberálisnak tartják, de ennél lényegesebb, hogy magához vonzhatja Bidentől a mérsékeltek, Sanderstől pedig a baloldaliak egy részét. Ráadásul sok fiatal is kedveli, s nemcsak megjelenése, hanem politikai állásfoglalásai miatt is. Szimpatikus lehet mindazoknak, akik jelentős változásokat akarnak a gazdaságban. Elizabeth Warren eredetileg jogászprofesszor, ezekben a kérdésekben osztatlan tekintélyt vívott ki magának és ez sokat segítette szenátusi munkájában is. Olyan csapatot gyűjtött maga köré, amely már többször bizonyította, hogy sikeresen képes megvívni egy választási kampányt. És sokan úgy vélik, Hillary Clinton 2016-os kudarca után jövőre egy nőnek minden korábbinál jobb esélyei lehetnek Trumppal szemben. Természetesen még az előválasztásokig is sok közvélemény-kutatás készül, de Warren maga is nagyon biztatónak tartja a legfrissebb eredményeket. Különösen azért, mert az augusztusi felméréshez képest ő nyolc százalékot javított, míg Biden hetet rontott. De tisztában van azzal is, hogy még sok munka és nem utolsósorban sok pénz kell ahhoz, hogy álmai valóra váljanak.