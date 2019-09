Eltemették Robert Mugabét zimbabwei szülőfalujában

Pedig egy ekkora remegés az erősebb épületeket is megrongálja.

Nagy erejű földrengést észleltek a Fülöp-szigetek déli részén – írta az MTI. A Fülöp-szigetek a csendes-óceáni Tűzgyűrűn fekszik, ahol a világ földrengéseinek mintegy 90 százaléka történik. A földrengések tehát szinte mindennapos eseménynek számítanak arrafelé, a mait nem számolva ezen a héten már háromszor is rengett a föld, mindháromszor 4-es és 5-ös erősség közötti mozgást mértek. Egy Richter-skála szerinti 6,4-es magnitúdójú földrengés erősnek számít, a legtöbb ekkora rengés esetén erősebb épületek is megrongálódnak, akár az epicentrumtól számított 80 km-es távolságban is, és nem ritka, hogy halálos áldozatokkal is jár egy ilyen természeti katasztrófa.



Azonban ez a földrengés most nem okozott károkat, és halálos áldozatokról, sérülésekről sem érkeztek hírek.

Az epicentrum José Abad Santos városában volt, 1096 kilométerre Manilától délre - írja az MTI a Fülöp-szigeteki Vulkán- és Földrengéskutató Intézetre hivatkozva. A földrengést a legjobban General Santos településen lehetett érezni. A szeizmológiai intézet számos utórezgést is észlelt az első, helyi idő szerint 10 óra 2 perckor történt földrengés után. A legutóbbi súlyos földrengés 7,1-es magnitúdójú volt a Fülöp-szigeteken. A 2013 októberében történt földrengésben több mint 220 ember halt meg a Fülöp-szigetek középső részében. 990 júliusában több mint 2400 ember vesztette életét az északi Luzon szigetén egy 7,8-as erősségű földmozgásban. Ez volt a Fülöp-szigetetek történelmének egyik legsúlyosabb földrengése.