Világszerte csaknem 60 ezer ember elbocsátását jelentették be a bankok

A cég a vizsgálat eredményei szerint „kettős könyvelést” végzett: volt egy adatbázisa, amely a világnak szólt és volt egy másik, ami a tényleges adatokat tartalmazta, amit egyfajta „perselyként” alkalmazott.

Éveken át tartó adathamisítás és a befektetők félrevezetése miatt az amerikai értékpapírpiaci felügyelet (SEC) 40 millió dollár bírságot rótt ki az FCA US cégre és annak anyavállalatára, a Fiat Chryslerre. A SEC azt közölte, hogy az FCA US 2012 és 2016 között hamis havi adatokat közölt az eladott új autókról, továbbá arról, hogy milyen hosszan tartott az eladások éves szintű növekedése, holott az 2013 szeptemberében megszakadt. Az FCA US és a Fiat Chrysler az adatokat havi rendszerességgel az értékpapírpiaci felügyeletnek is megküldte. Az FCA US és a Fiat Chrysler beleegyezett a bírság kifizetésébe, a SEC által közölt indokot nem cáfolta és nem is erősítette meg. A SEC vizsgálódása során kiderült, hogy



az FCA US pénzt fizetett az autókereskedőknek, hogy hamis adatokat közöljenek. Az FCA US eközben „kettős könyvelést” végzett, volt egy olyan adatbázisa, amely a világnak szólt és volt egy másik, ami a tényleges adatokat tartalmazta, amit egyfajta perselyként alkalmazott.

Azokban a hónapokban ugyanis, amikor a tényleges eladások csökkentek, vagy nem érték el a kitűzött célt, a vállalat belenyúlt ebbe a „perselybe”, amiből a már korábban eladott – de a hivatalos adatokban nem szereplő – autók számait vette elő és ezt a feljavított statisztikát mutatták fel a befektetőknek és a SEC-nek.