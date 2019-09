Meghalt Kőhalmi Sándor, miskolci ellenzéki képviselőjelölt

A tisztújításon hamar kiderült, hogy nem várható meglepetés: Kósa Lajos lesz a Fidesz új alelnöke Novák Katalin, Németh Szilárd, Kubatov Gábor mellett.

Szokás szerint teljesen elkülönítették a sajtó képviselőit a Fidesz kongresszusán, az eseményre érkező küldöttek és vendégek pedig nemigen álltak szóba a bejáratnál várakozó újságírókkal. A kevés kivételt Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője, Fidesz-tag jelentette, aki lapunk kérdésére, miszerint nem érzi-e úgy, hogy nagyon eldurvult a választási kampány, azt mondta, hogy ő is így látja, és szomorú is amiatt, hogy „virtuális háborúvá” vált az egész, de szerinte ez világjelenség. A kongresszus ceremóniamestere Novák Katalin családügyi államtitkár volt, aki előbb szelfibottal készített képet a megjelentekről, majd Semjén Zsoltot idézte, aki azt írta tavaly megjelent könyvében, ha a tisztességes keresztény emberek távol tartják magukat a politikától, akkor az a hiénáknak marad. Ezután jött Semjén, aki azt mondta, a most 75 éves KDNP az egyetlen történelmi párt Magyarországon, „hacsak az MSZP nem tartja magát annak”. Semjén a Fidesz-KDNP-t a magyar politikatörténet legsikeresebb politikai konstrukciójának nevezte, amely 2006 óta minden választást nagy fölénnyel nyer meg „és ez így lesz egy hét múlva is”. – Vessünk egy pillantást ellenfeleinkre is, hogy állnak emberi minőségben – folytatta, szerinte a Jobbik „átmasírozott a Spinóza ház szeánszára”, „Sneider-Bauer koalíciót” alakítottak (a Jobbik szkinhed múltú elnökére és Bauer Tamásra utalva). – Vajon minket utálnak jobban, vagy egymást? – tette fel a kérdést. Majd köszönetet mondott a határon túli szavazóknak, mert 2014-ben és 2018-ban is ők kellettek a kétharmadhoz. Pásztor István a Vajdasági Magyar Szövetség vezetője azt mondta, a Fidesznek köszönhetően ma előny magyarnak lenni Szerbiában, majd azt mondta, külön jó, hogy Magyarország kapja a bővítési biztosi posztot az Európai Bizottságban – mint ismert, ez éppen a héten vált nagyon kérdésessé, miután Trócsányi Lászlót elkaszálta az EP jogi bizottsága. Az ellenzék ekézését Kocsis Máté frakcióvezető folytatta, aki Gyurcsány Ferenc kapcsán „az ellenzék imbolygó vezéréről” beszélt, Kunhalmi Ágnes emlékezetes tévészékházbeli alakítását idézve azt mondta, már érti, miért támogatja a nyitott ajtók politikáját, Varju László biztonsági őrök általi megveretéséből is gúnyt űzött, majd felidézte természetesen Bangóné Borbély Ildikó obligát patkányozását is. Kocsis szerint az ellenzék bármit megtenne a hatalom megszerzéséért, ezért működik együtt a Jobbik a DK-val. Karácsony Gergelyt „az ellenzék jelenlegi csúcsragadozójának” nevezte.



Deutsch Tamás arról beszélt, „Európa új urai” a bevándorláspárti erők, Olaszországban is ilyen kormány alakult meg, de a Fidesz „csapatai harcban állnak” Brüsszelben is. Deutsch szerint a bevándorláspárti erők bármit és bármi áron készek megtenni a menekültkvóták bevezetéséért. Az EP-képviselő szerint az EP jogi szakbizottságában „nettó politikai lincselés” zajlott Trócsányi Lászlóval szemben, „politikai verőlegények és verőleányok” álltak bosszút azért, mert „Trócsányi László a magyar Salvini”, és fellépett a bevándorlással szemben. Ezután jött a tisztújítás, hamar kiderült, hogy nem lesz meglepetés, ahogy mi is megírtuk, Kósa Lajos lesz a Fidesz új alelnöke Novák Katalin, Németh Szilárd, Kubatov Gábor mellett. Mivel senki nem akart felszólalni és többes jelölések sem voltak, az egész teljesen formális volt. Jelenleg a szavazás zajlik.