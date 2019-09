Kisiklott egy hullámvasút Mexikóban, két ember meghalt

A hatóságok öt embert őrizetbe vettek. Más francia nagyvárosokban is tiltakozások voltak.

Összetűzések voltak a rendfenntartók és a demonstrálók között szombaton Toulouse-ban és Montpellierben a kormányellenes sárgamellényes tüntetők újabb megmozdulásain. A délnyugat-franciaországi Toulouse-ban a rendőrség könnygázt és vízágyút vetett be a tiltakozáson részt vevő hozzávetőleg ezer aktivista oszlatására – közölte az AFP francia hírügynökség. A helyi prefektúra szerint a demonstrálók szitkokkal és különféle tárgyakkal szórták meg a rendvédelmi szervek tagjait. A hatóságok öt embert őrizetbe vettek. A dél-franciaországi Montpellier-ben is erőszakba torkollt a demonstráció. A sárgamellényes aktivisták és a biztonsági erők tülekedésében a rendvédelmi szervek négy tagja megsebesült. Kilenc embert őrizetbe vettek a rendbontók közül, őket a többi között azzal gyanúsítják, hogy különféle tárgyakkal dobálták a rendőröket és gyalázó kifejezésekkel illették a biztonságiakat. Tüntetések voltak más francia nagyvárosokban, így Párizsban és Bordeaux-ban is.



A sárgamellényesek tavaly november óta tüntettek rendszeresen szombatonként Emmanuel Macron elnök és centrista kormányának reformintézkedései ellen. A sárgamellényes mozgalom szociális és intézményi követeléseiről rendezett nemzeti vitasorozat és a május végi európai parlamenti választások után Edouard Philippe francia miniszterelnök módszerváltást, az energetikai átállás felgyorsítását és adócsökkentést ígért az országnak. Ugyanakkor pedig egyre apad a sárgamellényesek – nemritkán erőszakba forduló – megmozdulásain a résztvevők száma.